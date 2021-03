Siedmiu przywódców państw UE w obronie atomu

Liderzy Czech, Francji, Węgier, Polski, Rumunii, Słowacji i Słowenii wystosowali wspólny list do Komisji Europejskiej w sprawie roli energetyki jądrowej w polityce klimatyczno-energetycznej UE – poinformowało w środę 24 marca Centrum Informacyjne Rządu.

Branży grozi zwijanie

Wyrażają również zaniepokojenie, że „prawo państwa członkowskiego do wyboru między różnymi źródłami energii i określania ogólnej struktury dostaw energii jest obecnie mocno ograniczone na poziomie UE, która wyklucza energię jądrową z coraz większej liczby polityk”.Przywódcy podkreślają również, że „koncentrowanie się na technologiach, które będą mogły być komercyjnie stosowane po 2050 r., a także na działaniach likwidacyjnych i zwiększaniu bezpieczeństwa bez odpowiednich ram dla budowy nowych obiektów jądrowych może doprowadzić do stopniowego wycofania energetyki jądrowej i istniejących technologii jądrowych, co spowoduje utratę wysokiej jakości miejsc pracy w wielu krajach europejskich ”.Odnoszą się również do niedawnego wyroku w sprawie projektu Hinkley Point C, w którym potwierdzono, że energia jądrowa może korzystać z pomocy państwa i nie narusza środowiskowych celów Traktatu o funkcjonowaniu UE.Wspólny list skierowany do przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen, wiceprzewodniczącego Fransa Timmermansa, komisarz ds. usług finansowych, stabilności finansowej i unii rynków kapitałowych Mairead McGuinness i komisarz ds. Energii Kadri Simson, podpisali premier Czech Andrej Babiš, prezydent Republiki Francuskiej Emmanuel Macron, premier Węgier Viktor Orban, premier RP Mateusz Morawiecki, premier Rumunii Florin Cîțu, premier Republiki Słowackiej Igor Matovič i premier Republika Słowenii Janez Janša.