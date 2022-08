Siemens Energy: rosyjskie biznesy i turbiny wiatrowe wpływają negatywnie na wyniki

Siemens Energy podał w komunikacie, że przewiduje w tym roku znacznie większą stratę netto niż wcześniej zakładano. Może ona przekroczyć nawet 560 milionów euro. Dzieje się tak za sprawą koniecznej restrukturyzacji działalności biznesowej w Rosji oraz problemami w spółce, która jest producentem turbin wiatrowych

Siemens Energy to tak zwana spółka typu spin-off czyli wydzielona w ramach grupy kapitałowej do realizacji specjalnych zadań biznesowych. Podstawowy zakres działalności to dostarczanie wyposażenia technicznego do ropociągów i gazociągów oraz serwisowanie urządzeń i usługi utrzymania bieżącej pracy systemów zasilania. Osobnym działem jest produkcja turbin na potrzeby elektrowni wiatrowych.

O spółce zrobiło się głośno w ostatnim czasie z racji problemów związanych z przeglądem turbiny gazociągu Nord Stream 1. Rosjanie podczas okresowego przeglądu gazociągu wymontowali turbinę i dostarczyli ją do Niemiec skąd odleciała do zakładu w Kanadzie.

Po wielu przepychankach dyplomatycznych urządzenie wróciło do Europy, ale nadal nie jest zamontowane w stacji sprężania gazu Portowaja. Oznacza to, że Gazprom przesyła do Europy zaledwie 25 milionów metrów sześciennych gazu ziemnego dziennie zamiast 165 milionów na jakie pozwalają warunki techniczne.

Po wprowadzeniu sankcji przez Unię Europejską na wymianę handlową z Rosją koncern podjął decyzję o wycofaniu się z tego rynku. Decyzja ta będzie kosztowna, a szacowana strata z tego tytułu przekroczy w tym roku 200 milionów. Dodatkowo na wyniki negatywnie wpływa działalność związana w produkcją turbin wiatrowych, która wymaga pilnej restrukturyzacji.

Z komunikatu prasowego wynika, że w 2022 roku strata Siemens Energy może przekroczyć 560 milionów i być wyższa od tej zanotowanej w minionym roku.