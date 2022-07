Siemens Energy sprowadzi na ląd energię z wiatru dla 1,8 mln mieszkańców

Amprion Offshore zleciła Siemens Energy dostarczenie technologii dla stacji konwertorowych. Wartość wielomilionowego kontraktu ​​stanowi największe zamówienie na przyłączenie do sieci energetyki morskiej, jakie firma otrzymała do tej pory.

Ponieważ sieć przesyłowa w regionie przybrzeżnym Dolnej Saksonii jest już intensywnie wykorzystywana przez liczne farmy wiatrowe, punkty połączeń znajdują się daleko w głębi lądu. Siemens Energy zbuduje lądowe stacje konwertorowe w pobliżu podstacji Amprion Hanekenfähr w Lingen w południowym Emsland. Hub sieciowy łączy obecnie z siecią przesyłową elektrownię jądrową Emsland, która ma zostać wyłączona pod koniec 2022 roku.

Zamówienie wiąże się z dwoma nowymi połączeniami energetycznymi dla większej ilości energii wiatrowej w niemieckiej sieci DolWin4 i BorWin4, które będą transportować do 1,8 gigawata zielonej energii wiatrowej z kilku farm wiatrowych na niemieckim Morzu Północnym na ląd z niskimi stratami. Dzięki temu będą one w stanie zaspokoić zapotrzebowanie dużego miasta, jak Hamburg liczący 1,8 mln mieszkańców.

Zakres dostaw firmy Siemens Energy obejmuje dwie platformy konwertorowe na morzu i dwie powiązane stacje na lądzie. Platformy przetwarzają prąd przemienny wytwarzany przez turbiny wiatrowe na prąd stały.

- Udział energii odnawialnej w niemieckim zaopatrzeniu w energię ma wzrosnąć do 80 proc. do 2030 roku. Dlatego budowa nowych elektrowni wiatrowych jest ważna, ale ostatecznie bezcelowa, jeśli energia nie dociera do konsumentów. Musimy również inwestować w naszą sieć energetyczną, aby niezawodnie dostarczać krajowi zrównoważoną energię - mówi Tim Holt, członek zarządu Siemens Energy.

Oprócz dostarczania technologii, Siemens Energy przejmie również pełną konserwację rozwiązań konwertorowych na początkowy okres 10 lat. Cały sprzęt wysokiego napięcia dla dwóch systemów połączeniowych, jak technologia przekształtnikowa, transformatory i aparatura rozdzielcza, będzie produkowany przez firmę Siemens Energy w Europie.

Hiszpański partner konsorcjum Dragados Offshore (spółka zależna grupy Vinci) jest odpowiedzialny za projektowanie, budowę i montaż platform towarzyszących na morzu. Ich produkcja odbędzie się na terenie firmy w hiszpańskim Kadyksie.