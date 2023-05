Siemens Energy zmniejsza finansową stratę

Niemiecki producent sprzętu energetycznego Siemens Energy zmniejszył stratę netto i zwiększył przychody w drugim kwartale bieżącego roku obrotowego, a także poprawił prognozę roczną.

Według komunikatu prasowego niemieckiej firmy Siemens Energy, strata netto w okresie styczeń-marzec wyniosła 189 mln euro, w porównaniu ze stratą 252 mln euro w tym samym okresie rok wcześniej.

EBITDA giganta (zysk operacyjny przed opodatkowaniem i amortyzacją) wzrosła do 354 mln z 200 mln euro.

Przychody firmy wzrosły o 24 proc. do 8,03 mld euro w porównaniu do 6,58 mld euro w tym samym okresie rok wcześniej. Wartość portfela zamówień spółki wzrosła do 12,26 mld euro - z 7,91 mld euro rok wcześniej.

W bieżącym roku podatkowym firma spodziewa się wzrostu przychodów o 10-12 proc. zamiast 3-7 proc. Strata netto na koniec roku ma natomiast wzrosnąć w porównaniu do roku poprzedniego, kiedy wyniosła 712 mln euro.

Firma Siemens Energy powstała w 2020 roku w wyniku wydzielenia działalności konglomeratu przemysłowego Siemens w zakresie produkcji urządzeń dla elektrowni gazowych, węglowych i wiatrowych w samodzielną spółkę.

Firma działa w niemal całym łańcuchu energetycznym: od produkcji i przesyłu energii po jej magazynowanie. Rozwiązania Siemens Energy obejmują zarówno konwencjonalne, jak i odnawialne technologie wytwarzania energii, w tym turbiny gazowe i parowe, elektrownie hybrydowe zasilane wodorem, generatory i transformatory.

Kapitalizacja Siemens Energy od początku roku wzrosła o 27,3 proc., do 17,6 mld euro.