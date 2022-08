Siemens na ogromnym minusie. Tak źle nie było od dawna

Siemens stracił w ciągu ostatnich kilku miesięcy miliardy euro i jest na minusie po raz pierwszy od prawie dwunastu lat. Powodem są problemy z biznesem wiatrowym i wycofanie się z Rosji. Grupa chce nadrobić straty, sprzedając więcej majątku niż początkowo planowała.

Siemens musiał dokonać odpisu w wysokości 2,7 mld euro na Siemens Energy z powodu bardzo złej sytuacji tej spółki.

Wyjście z rynku rosyjskiego, które dotyka w szczególności segment pociągów, kosztowało niemiecki koncern do tej pory około 1,1 mld euro.

Podobnie jak prawie cała gospodarka, grupa zmaga się z wąskimi gardłami w łańcuchach dostaw oraz rosnącymi kosztami.

Wysokie odpisy na Siemens Energy i inne zdarzenia związane z wycofaniem się z Rosji przyniosły niemieckiej grupie przemysłowej miliardową stratę w trzecim kwartale roku obrotowego. W związku z tym firma obniżyła swoje prognozy dotyczące zysków. Po opodatkowaniu deficyt wyniósł ok. 1,5 mld euro w porównaniu do prawie 1,5 mld euro zysku rok wcześniej. Według firmy jest to pierwsza strata od czwartego kwartału 2010 roku.

Siemens musiał dokonać odpisu w wysokości 2,7 mld euro na Siemens Energy z powodu bardzo złej sytuacji tej spółki. Notowania jej akcji spadły o 40 proc. między styczniem a czerwcem. Producent technologii energetycznych, który jest niezależnym podmiotem notowanym od końca 2020 roku na giełdzie, przeżywa kryzys związany z sytuacją hiszpańskiej spółki zależnej Siemens Gamesa.

Pomimo dużego popytu hiszpański producent turbin wiatrowych generuje duże straty. Na rynku toczy się obecnie wojna cenowa, pojawiają się też błędy w zarządzaniu – podaje tagesschau.de.

Grupa Siemens odczuwa również skutki wycofania się z Rosji. Według dyrektora finansowego Ralfa Thomasa wyjście z rynku rosyjskiego, które dotyka w szczególności segment pociągów, kosztowało Siemensa do tej pory ok. 1,1 mld euro.

Siemens obniżył prognozę wyników na bieżący rok obrotowy 2021/22. Firma spodziewa się zysku na akcję w wysokości zaledwie od 5,33 do 5,73 euro, wobec 8,32 euro w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wcześniej spodziewał się, że wyniesie on od 8,70 do 9,10 euro.

Siemens zamierza odbić się od dna

Siemens chce nadrobić straty, wyprzedając więcej majątku niż początkowo planowano. Grupa oszacowała spodziewane zyski na ok. 2,2 mld euro, po wcześniej ogłoszonych 1,5 mld euro, co potwierdza plany sprzedaży – ocenia tagesschau.de.

Podobnie jak prawie cała gospodarka, grupa zmaga się z wąskimi gardłami w łańcuchach dostaw oraz rosnącymi kosztami. W Chinach blokady związane z koronawirusem negatywnie wpłynęły ​​na produkcję.

Ale Siemens zamierza odbić się od dna. Chce zrekompensować sobie wyższe koszty wzrostem cen i wydajności.

W trzecim kwartale grupa otrzymała nowe zamówienia o wartości 22 mld euro.

- Nasz portfel zamówień osiągnął nowy rekord w wysokości 99 mld euro i jest wysokiej jakości – wypowiada się cytowany przez tagesschau.de dyrektor generalny Roland Busch.

Simens nie obawia się kryzysu energetycznego. Pokrywa prawie 100 proc. zapotrzebowania na energię w Europie z odnawialnych źródeł.

- Gaz ziemny wykorzystujemy tylko w kilku mniej istotnych obszarach produkcji. A jeśli się skończy, podjęliśmy środki zapobiegawcze, aby utrzymać naszą produkcję. Utworzyliśmy rezerwy na dłuższy czas – komentuje Roland Busch.