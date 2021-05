Siemens Polska z nową strategią. Stawia na transformację energetyczną i cyfryzację

Siemens Polska przedstawił nową strategię, która zakłada podejmowanie wyłącznie takich inicjatyw, które pozytywnie wpływają na człowieka, biznes i środowisko. W pierwszym etapie jej wdrażania, spółka skupi się na obszarach transformacji cyfrowej, transformacji energetycznej oraz dalszych działań na rzecz rozwoju zrównoważonego biznesu.

Dla polskich przedsiębiorstw jednym z największych wyzwań na najbliższe lata jest upowszechnienie cyfryzacji. W ramach wypracowanej, nowej strategii, spółka skupi się na wsparciu rozwoju digitalizacji i automatyzacji m.in. w przemyśle. Firma pomoże także w finansowaniu nowatorskich technologii, które zwiększają efektywność i elastyczność polskich przedsiębiorstw, a także wspierają ich konkurencyjność.Współpracę z partnerami w zakresie transformacji cyfrowej Siemens Polska oprze na kokreacji. jak przekonuje, to najlepsza metoda pozwalająca na wypracowanie zindywidualizowanych rozwiązań z wykorzystaniem zaawansowanych technologii, w tym sztucznej inteligencji i robotyki, chmury czy cyfrowego bliźniaka.Jednym z podstawowych narzędzi w tym procesie będzie opracowany przez spółkę autorski audyt Dojrzałości Technologicznej (Digital Enterprise Workshop) skierowany do firm. Jego efektem jest stworzenie indywidualnego planu rozwoju przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0. Siemens posiłkować się przy tym będzie własnym narzędziem analitycznym – wskaźnikiem Digi Index, określającym poziom transformacji cyfrowej przedsiębiorstw.W dobie transformacji energetycznej głównym wyzwaniem dla krajowej gospodarki jest dekarbonizacja. W tym obszarze Siemens Polska skupi swoje działania na podnoszeniu parametrów efektywności energetycznej i konkurencyjności klientów. Spółka promuje sprawdzone w europejskich realizacjach rozwiązania niskoemisyjne, pozwalające na obniżanie kosztów energii elektrycznej przy jednoczesnej redukcji śladu węglowego.W ramach wspierania transformacji energetycznej kraju, Siemens Polska dostarczy i sfinansuje kompleksowe i bezpieczne rozwiązania z zakresu infrastruktury budynkowej, elektroenergetycznej i przemysłowej, nawet w tak wymagających branżach, jak farmaceutyczna, chemiczna, spożywcza czy motoryzacyjna.W tym ostatnim sektorze spółka ma szczególne bogate doświadczenie zdobyte m.in. przy inwestycjach Mercedesa (Jawor) lub Volkswagena (Września).Siemens ma wieloletnie doświadczenie w procesach modernizacji i gruntownej transformacji sektora energetyki zawodowej. Firma jest głównym dostawcą rozwiązań dla powstających w Polsce farm wiatrowych.W ramach nowej zrównoważonej strategii, firma zamierza wzmocnić swoją obecność także na rynku magazynowania energii i zdecentralizowanych systemów energetycznych (mikrosieci - Micro Grid), które mogą działać niezależnie od centralnej sieci dystrybucyjnej, zapewniając niezawodne dostawy energii elektrycznej, jednocześnie redukując koszty i ślad węglowy. Przykładem takich realizacji są centra danych czy zakłady przemysłowe, które pochłaniają bardzo dużo energii, a jednocześnie potrzebują bezpieczeństwa energetycznego.Siemens pozostanie też partnerem polskich miast i społeczeństwa. Chce oferować rozwiązania poprawiających komfort życia mieszkańców, zwiększanie poziomu bezpieczeństwa, a także optymalizację kosztów i obniżanie emisyjności.Zgodnie z ideą Smart City, firma współtworzy bezpieczną, niezawodną i ekologiczną infrastrukturę dla Inteligentnych miast – w zakresie zielonego transportu, inteligentnej automatyki budynkowej i efektywnego zarządzania infrastrukturą energetyczną i transportową. Jednym z przykładów takiej realizacji jest powstający w centrum Warszawy kompleks biurowy Varso Place, z najwyższym biurowcem w Europie.Ostatnim obszarem, na którym Siemens Polska skupi się w pierwszym etapie wdrażania nowej strategii jest jeszcze silniejsze zrównoważenie własnej działalności. Jako pierwsza globalna firma przemysłowa Siemens postanowił jeszcze przed 2030 r. osiągnąć neutralność klimatyczną własnej działalności, zaś do roku 2050 całego łańcucha dostaw.Organizacja globalnie kładzie nacisk na budowanie odpowiedzialnego łańcucha wartości, czego przykładem jest uwzględnianie kryterium śladu węglowego i TCO (total cost of ownership) przy zakupie usług i materiałów.Również wewnątrz spółki realizowany jest szereg działań. Firma tworzy spójną, opartą na wartościach kulturę organizacyjną i kreuje postawy zgodne z filozofią odpowiedzialnego biznesu, m.in. poprzez politykę less waste i zwiększanie efektywności energetycznej własnych budynków, propagowanie pracy zdalnej, odpowiedzialnego przemieszczania się ludzi czy program sukcesywnej dekarbonizacji floty. Spółka przywiązuje dużą wagę do zagadnień związanych z różnorodnością, inkluzywnością oraz CSR.- Strategia zrównoważonych działań od lat funkcjonuje już w Siemens Polska. Rozwijamy ją, korzystając z coraz to nowych możliwości, jakie oferują nam nowoczesne technologie i przekuwając ją w konkretne działania. To nasze wyzwanie na kolejną dekadę - podsumowuje Dominika Bettman.