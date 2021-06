Siemens stawia na efektywność energetyczną. Nie chodzi tylko o budynki

Siemens w Polsce przygotował nową strategię działania. - Zauważmy, że najbardziej ekologiczna, najbardziej zielona energia to taka, którą zaoszczędzimy. W naszej strategii dotyczącej transformacji energetycznej kluczowe miejsce ma właśnie efektywność energetyczna - mówi WNP.PL Mariusz Kondraciuk, szef pionu Smart Infrastructure polskiej spółki Siemensa.

Oczywiście, żeby szeroką ławą weszła, upowszechniła się energetyka odnawialna, potrzebujemy upowszechnienia technologii magazynowania energii.- Transformacja energetyczna ma kilka wymiarów. Z jednej strony to oczywiście zwrot w kierunku rozwiązań niskoemisyjnych, ale - z drugiej strony - bardzo ważnym aspektem jest decentralizacja systemów energetycznych.Tradycyjny model produkcji, dystrybucji i odbioru energii elektrycznej zmienia się, bo dotychczasowe relacje zostały naruszone przez coraz większy udział generacji rozproszonych. Jest wiele miejsc w sieci, gdzie - poprzez dużą produkcję energii elektrycznej, np. z fotowoltaiki - dochodzi do odwrócenia jej przepływów. To oczywiście wyzwanie techniczne, bo systemy dystrybucji projektowano do jednokierunkowego przepływu energii elektrycznej.Mamy przykłady sprawnego działania mikrosieci, np. na wyspach, które trudno zasilić z lądu i które muszą polegać na własnych źródłach energii. Tam właśnie mikrosieć sprawdza się idealnie. Mamyreferencje dla takich aplikacji np. we Włoszech.- Ceny ogniw - tych tradycyjnych, bateryjnych, szczególnie litowo-jonowych - maleją. Osiągnęliśmy punkt, w którym technologia magazynowania w akumulatorach staje się coraz bardziej dostępna i powszechna. Jestem przekonany, że w niedalekiej przyszłości ceny ogniw będą nadal spadać, co jeszcze bardziej upowszechni technologię magazynowania energii.Siemens pracuje również nad innymi technologiami magazynowania. Wspominałem już o wodorze. Nadwyżki zielonej energii możemy wykorzystywać do jego produkcji, by następnie pożytkować go w produkcji energii. Prowadzimy prace rozwojowe, w których gromadzimy nadmiar energii w cieple, którym następnie możemy napędzać zwykłą turbinę parową i wytwarzać znowu energię elektryczną.Musimy oczywiście pamiętać, że na końcu liczy się realna efektywność, czyli to, w jakim stopniu energia odzyskana z magazynu jest konkurencyjna w stosunku do innych źródeł. Tu potrzeba odpowiedniego otoczenia prawnego. Zwolnienie magazynów z opłat dystrybucyjnych jest dobrym ruchem, który pomoże upowszechnić komercyjne magazynowanie energii.- Rozwój elektromobilności jest niewątpliwie ważnym elementem transformacji energetycznej. W tej chwili szybki rozwój elektromobilności w Polsce blokują wysokie koszty samych pojazdów, ich krótkie zasięgi w relacji do tradycyjnych napędów oraz brak dostatecznie dużej i dostępnej infrastruktury ładowania. Co prawda ona się rozwija, ale wciąż mamy mnóstwo obszarów, takich jak choćby osiedla mieszkalne, gdzie jej brakuje. Łatwo dostępna infrastruktura ładowania aut również w terenach budownictwa wielomieszkaniowego jest zatem niewątpliwie kluczowa dla rozwoju elektromobilności.Niedawno pojawiło się rozporządzenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska dotyczące efektywności energetycznej budynków; znalazł się w nim wymóg zapewnienia w nowych budynkach mocy przyłączeniowej dla stanowisk postojowych nie mniejszej niż 3,7 kW. To krok w dobrą stronę, ale ciągle pozostaje problem istniejących budynków i parkingów. To niewątpliwie wyzwanie - i musimy sobie w Polsce odpowiedzieć na pytanie, kto podejmie się zbudowania całej infrastruktury do ładowania.- Dla nas wewnętrznie zrównoważona strategia oznacza wytyczanie kierunków, którymi chcemy podążać. Mamy bogate portfolio rozwiązań technicznych, chcemy być firmą, która razem z klientami tworzy dla nich wartość dodaną.Uważamy, że dzisiaj sprzedaż produktów, nawet najlepszych, to za mało. Na rynku wygrywają ci, którzy chcą i potrafią proponować klientowi dodatkową wartość. Widzimy dla siebie przestrzeń w związku z rewolucją cyfrową, digitalizacją przemysłu, miast i w ogóle z cyfryzacją naszego życia, a także w związku z transformacją energetyczną, z nadawaniem tej transformacji wielu wymiarów.Zwracamy też uwagę na rozwój gospodarki współdzielenia, czyli korzystania z różnych funkcjonalności - zamiast posiadania dóbr. Nasza strategia obejmuje nowe modele biznesowe wpisujące się w gospodarkę współdzielenia, dostarczania klientom wspomnianych funkcjonalności, ich gwarantowania. Produkt pozostaje tylko elementem kreowania wartości dla klienta...W strategii Siemensa wybrzmiewa też istotny aspekt dotyczący pracowników. Pandemia spowodowała, że bardzo mocno przyspieszyło przewartościowanie sposobów wykonywania pracy. W ramach Siemensa nazwaliśmy to "nową normalnością". Zakłada ona szerokie otwarcie na pracę zdalną i inną aranżację przestrzeni biurowej. Ten model pracy działał u nas już wcześniej, ale w tej chwili liczymy, że nawet po wygaśnięciu pandemii pracownicy będą wykonywali swe zadania spoza biura średnio 2-3 dni w tygodniu.Na koniec chcę dodać, że bliskie są nam różnorodność i prowadzenie polityki włączającej wobec naszych obecnych oraz potencjalnych pracowników. To nieodzowne elementy dopełniające naszą nową, zrównoważoną strategię.