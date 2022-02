Siódmy wniosek PGE o lokalizację farmy wiatrowej

PGE złożyła w środę, 9 lutego 2022 roku, do Ministerstwa Infrastruktury siódmy już wniosek o nowe pozwolenie lokalizacyjne dla elektrowni morskiej na Morzu Bałtyckim. Celem strategicznym grupy PGE w obszarze energetyki morskiej jest zbudowanie co najmniej 6,5 GW mocy do 2040 roku.