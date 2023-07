Skażona woda z elektrowni w Fukushimie trafi do morza. Będzie zakaz importu owoców morza

Rząd japoński planuje w sierpniu przeprowadzić pierwszą operację zrzutu części wody wykorzystanej do chłodzenia reaktorów w elektrowni atomowej w Fukushimie do Oceanu Spokojnego. Przedstawiciele MAEA wyrazili na to zgodę.

Władze Korei Południowej, Chin, a także Hongkongu, Macau i Tajwanu od dłuższego czasu wyrażają swoje zaniepokojenie planami Tokio rozpoczęcia zrzutów wody wykorzystywanej do chłodzenia reaktorów w Elektrowni Atomowej w Fukushimie.

Obecnie w zbiornikach przechowywanych jest około 1,25 miliona ton wody i w każdej chwili możliwe jest pęknięcie magazynów i niekontrolowany wypływ do środowiska. Dlatego tez rząd japoński przeprowadził testy radioaktywności, które wykazały, że nie występuje takie niebezpieczeństwo. Jednak w wodzie są nadal duże ilości trytu, którego nie da się żadnymi dostępnymi technologiami usunąć.

Deklaracje ekspertów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej nie rozwiały obaw sąsiadów Japonii w sprawie zrzutów skażonej wody do oceanu

Jedynym rozwiązaniem jest dawkowanie zrzutów z elektrowni do oceanu i sprawdzanie w takim terminie następuje mieszanie się wody i po jakim czasie graniczne wartości trytu zmniejszają się. W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa o pomoc w tej operacji poproszono ekspertów z Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA).

Podczas niedawnego pobytu w Japonii zapewnili oni o niemal zerowym wpływie skażonej wody na florę, faunę, a zwłaszcza na ludzi, ale nie rozwiało to wątpliwości sąsiadów. Obawiają się, że operacja zaplanowana na połowę sierpnia może oznaczać zagrożenie dla środowiska.

Przykładem konsekwencji, z którymi władze Japonii powinny się liczyć jest decyzja władz autonomicznych Hongkongu.

- Jeśli ostatecznie dojdzie do zrzutu wody wprowadzony zostanie zakaz importu obejmujący wszystkie żywe, mrożone, schłodzone i suszone ryby i owoce morza oraz sól morską i nieprzetworzone i przetworzone wodorosty z dziesięciu japońskich prefektur - powiedział cytowany w komunikacie sekretarz do spraw środowiska i ekologii Tse Chin-wan.

Hongkong jest drugim, po kontynentalnych Chinach, rynkiem zbytu eksportowanych produktów rolnych i pochodzących z morza. W minionym roku sprzedaż przekroczyła 500 milionów dolarów.

Sprawa ta jest bardzo ważna dla wszystkich państw w regionie, czego najlepszym przykładem są rozmowy, które odbyły się na marginesie szczytu NATO w Wilnie. Doszło tam do spotkania japońskiego premiera Fumio Kishidy z prezydentem Korei Południowej Yoon Suk-yeolem. Strona południowokoreańska zwróciła się z oficjalna prośbą o pozwolenie na wysłanie własnych ekspertów zajmujących się ochroną środowiska i energetyką atomową. Ich zadaniem byłoby monitorowanie na bieżąco sytuacji związanej z potencjalnym skażeniem Pacyfiku.