Slalom wśród interwencji cenowych rządów. Photon Energy ocenił skutki

Photon Energy, na podstawie m.in. obecnego statusu regulacji cen maksymalnych, spodziewa się ich niewielkiego, negatywnego wpływu na wyniki w Czechach i na Węgrzech, braku takiego wpływu na wyniki na Słowacji i w Rumunii oraz potencjalnego spowolnienia planów rozwoju w Polsce.

Photon Energy przedstawił ocenę wpływu na wyniki spółki rozwiązań w zakresie cen maksymalnych oraz podatku od nadzwyczajnych dochodów generowanych przez działające i przyszłe elektrownie fotowoltaiczne spółki.

Firma spodziewa się niewielkiego, negatywnego wpływu na przychody w Czechach oraz na Węgrzech; wskazuje na brak negatywnego wpływu regulacji na działalność w Słowacji i w Rumunii, przy możliwym spowolnieniu budowy instalacji w Polsce.

Photon Energy oczekuje, że nowe moce PV oddane do użytku w 2023 roku w Rumunii i na Węgrzech przyczynią się do wzrostu przychodów i zysku EBITDA w 2023 roku i kolejnych latach.

Zarząd Photon Energy przedstawił ocenę wpływu na wyniki spółki wprowadzonych rozwiązań w zakresie cen maksymalnych oraz podatku od nadzwyczajnych dochodów generowanych przez działające i przyszłe elektrownie fotowoltaiczne spółki w Czechach, Słowacji, na Węgrzech, w Rumunii i w Polsce w 2023 roku.

Zarząd spółki, na podstawie obecnego statusu regulacji w zakresie cen maksymalnych oraz podatków od zysków nadzwyczajnych, spodziewa się ich niewielkiego, negatywnego wpływu na wyniki spółki w Czechach i na Węgrzech, braku negatywnego wpływu na wyniki na Słowacji i w Rumunii oraz potencjalnego spowolnienia realizacji planów rozwoju w Polsce.

Przy tym oczekuje, że nowe moce wytwórcze w Rumunii i na Węgrzech, oddane do użytku w 2023 r., przyczynią się do istotnego wzrostu przychodów i EBITDA w 2023 r. i później.

Na czeskie elektrownie wpływ regulacji oceniony jako umiarkowany

Spółka podała, że w Czechach limit cenowy w wysokości 180 euro/MWh (liczony miesięcznie) został wprowadzony od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. dla instalacji PV o mocy zainstalowanej przekraczającej 1 MWp, a powyżej ceny maksymalnej obowiązuje podatek w wysokości 90 proc.

Trzy elektrownie znajdujące się w portfelu spółki o łącznej mocy zainstalowanej 1,273 MWp nie podlegają opodatkowaniu, natomiast pozostałe osiem elektrowni o łącznej mocy zainstalowanej 13,723 MWp jest objętych cenami maksymalnymi.

Zarząd spółki podjął decyzję o pozostaniu w programie wsparcie „Green Bonus” z całym portfelem instalacji własnych i kontynuowaniu sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej na rynku dnia następnego za pośrednictwem swojej spółki zależnej Lerta.

Premia „Green Bonus” stanowi dotację w czeskimi programie wsparcia i podlega opłacie w wysokości 21 proc. , czyli takiej samej stawce jak w 2022.

- W Czechach kontrakty futures na 2023 r. wynoszą obecnie 375 euro/MWh (base load) oraz 475 euro/MWh (peak). Zarząd oczekuje, że w porównaniu do 2022 r. całkowity wpływ na przychody i EBITDA generowane przez portfel elektrowni własnych w Czechach powinien być umiarkowany - podała spółka w komunikacie.

Słowacki portfel elektrowni własnych spółki składający się z 11 elektrowni o łącznej mocy zainstalowanej 10,429 MWp sprzedaje wytworzoną energię elektryczną na podstawie taryf gwarantowanych w przedziale od 257 euro do 273 euro za MWh i jak podała spółka nie ma na niego wpływu żadne z rozwiązań przyjętych przez rząd słowacki.

Na Węgrzech ponad 60 elektrowni o zróżnicowanym statusie

Na Węgrzech spółka ma i eksploatuje 63 elektrownie własne o łącznej mocy zainstalowanej 51,814 MWp. Portfel ten jest podzielony na pięć różnych typów elektrowni.

Największą grupę tworzy 51 elektrowni o łącznej mocy zainstalowanej 34,98 MWp, które 1 kwietnia 2022 r. opuściły systemy wsparcia KÁT i METÁR-KÁT (otrzymując taryfę gwarantowaną w wysokości 85 euro za MWh) z jednorazową możliwością powrotu do systemu wsparcia po dwunastu miesiącach, o ile w dalszym ciągu obowiązywała będzie licencja.

Z kolei na przykład 6 elektrowni o łącznej mocy zainstalowanej 8,506 MWp opuściło 1 kwietnia 2022 r. koncesjonowane przez METÁR systemy kontraktów różnicowych bez możliwości powrotu do systemu wsparcia i sprzedaje wytworzoną energię elektryczną na rynku dnia następnego za pośrednictwem Lerty.

Wszystkie elektrownie, które mają zostać dodane do portfela spółki w 2023 r., będą elektrowniami opartymi o ryzyko rynkowe, sprzedającymi swoją energię elektryczną na rynku dnia następnego za pośrednictwem Lerty, w związku z czym oczekuje się, że nie będą podlegać podatkowi od nadwyżki przychodów.

- Biorąc pod uwagę obecną sytuację oczekuje się, że węgierski portfel spółki przyczyni się do istotnie wyższych przychodów i EBITDA w I kwartale 2023 r. w ujęciu rok do roku, podczas gdy przez pozostałą część 2023 r. istniejący portfel prawdopodobnie dorówna wynikom finansowym z ostatnich trzech kwartałów 2022 r. Planowane w 2023 r. zwiększenie węgierskiego portfela instalacji własnych wpłynie na dalszy wzrost wyników finansowych - oceniła spółka.

W Rumuni w trakcie uruchamiania jest siedem elektrowni

Photon Energy podał, że w Rumuni jest w trakcie uruchamiania siedmiu elektrowni o łącznej mocy zainstalowanej 28 MWp. Elektrownie, które mają generować rocznie 50 GWh zielonej energii, mają zostać podłączone do sieci w I kwartale 2023 r. Wyprodukowaną energię elektryczną będą sprzedawać na rynku dnia następnego za pośrednictwem Lerty.

Rząd rumuński, jak podała spółka, wprowadził cenę maksymalną w wysokości 450 lejów (91 euro) za MWh energii elektrycznej wytwarzanej z fotowoltaiki od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r., który niedawno przedłużono do 31 marca 2025 r.

Powyżej ceny maksymalnej obowiązuje podatek solidarnościowy w wysokości 80 proc. W marcu 2022 r. uchwalono ustawę 27/2022, która wyraźnie zwalnia wszystkie nowe moce wytwórcze energii elektrycznej oddane do użytku po 1 września 2022 r. z jakichkolwiek ograniczeń cenowych.

Spółka wskazuje, że w oparciu o obecnie obowiązujące rozwiązania elektrownie spółki w Rumunii nie będą podlegać pułapowi cenowemu.

W Rumunii kontrakty futures na 2023 r. wynoszą obecnie 383,5 EUR/MWh (base load) oraz 488,50 EUR/MWh (peak).

- W oparciu o obecne otoczenie regulacyjne oczekuje się, że nowo oddane elektrownie spółki w Rumunii przyczynią się do znacznego wzrostu przychodów i EBITDA w 2023 r. Planowane dalsze moce wytwórcze (ponad wyżej opisane 28 MWp), które dodane zostaną do rumuńskiego portfela w 2023 r. zapewnią dalsze zwiększenie osiąganych przez grupę wyników finansowych w 2023 r. - oceniła spółka.

Photon Energy w Polsce nadal bez elektrowni, portfel projektów ponad 280 MWp

Photon Energy obecnie nie ma elektrowni w Polsce. Portfel projektów na różnych etapach rozwoju wynosi 280,8 MWp, a spółka planuje doprowadzić projekty o zainstalowanej mocy ok. 30 MWp do stanu gotowości do budowy w 2023 r., z czego jak stwierdziła część mogłaby zostać oddana do użytku jeszcze w 2023 r.

Polski rząd, wskazuje spółka, wprowadził pułap cenowy w wysokości 355 zł (75,50 euro) za MWh dla elektrowni PV o mocy zainstalowanej powyżej 1 MWp, obowiązujący do końca 2023 , a elektrownie