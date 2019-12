Śląski sejmik na wniosek marszałka powołał komisję ds. klimatu

Doraźną komisję ds. klimatu powołali w poniedziałek na wniosek marszałka woj. śląskiego radni Sejmiku tego regionu. Komisja ma zajmować się np. działaniami antysmogowymi, m.in. w kontekście tworzonego na gruncie unijnym Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej.

Jak ocenił na poniedziałkowej sesji marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski (PiS), proponując powołanie komisji, nie będzie się ona kompetencyjnie pokrywała z istniejącą sejmikową komisją ochrony środowiska.

"To bardzo ważna rzecz, nie tylko w skali regionu, ale i kraju: chcemy być regionem, który będzie głośno mówił o pewnych działaniach, które naszym zdaniem są potrzebne. Wiadomo, że potrzeba na to wszystko środków finansowych, ale sprawa klimatu, ochrony powietrza, jest bardzo ważna, nie tylko w kontekście ostatniego szczytu w Brukseli" - mówił marszałek.

Nawiązał w ten sposób do ubiegłotygodniowego szczytu, na którym przywódcy unijni porozumieli się ws. osiągnięcia przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r., Polska nie była w stanie zadeklarować woli wdrożenia tego celu; premier Mateusz Morawiecki poinformował, że do konkluzji szczytu UE wpisano zasadę, że Polska będzie dochodzić do neutralności w swoim tempie.

"Zawarto tam pewien pakt odnośnie szeroko pojętej energetyki. I też tutaj wielka zasługa pana premiera Mateusza Morawieckiego, z tym dojściem do całości systemu unijnego, zaakceptowanym przez wszystkich członków UE. To jest z jednej strony wielkie wyzwanie, a z drugiej wielkie zobowiązanie" - ocenił Chełstowski.

Jak zadeklarował, w woj. śląskim wykonano na przestrzeni ostatniego roku znaczną pracę w ramach tzw. Platformy Transformacji Regionów Górniczych - pod kątem przygotowywanego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej.

"Mamy mnóstwo przemyśleń, projektów, które chcielibyśmy realizować. Ale też uważamy, że taka komisja, w której jest bardzo duża troska o ochronę środowiska, ochronę powietrza, klimat, to jest chyba rzecz, której w skali całej Polski żaden samorząd jeszcze nie posiada" - przekonywał na poniedziałkowej sesji marszałek.

"I tutaj zwracam się do zbiorowej mądrości radnych, aby powstała taka komisja, która pozwoli nam wypracować pewne mechanizmy i też zająć się pewnymi kwestiami, które państwa radnych także dotyczą i państwo chcieliście, aby były podnoszone" - mówił Chełstowski.

"Dużo projektów realizujemy, dużo zostało podpisanych: +Stop Smog+, kwestia odnawialnych źródeł energii, termomodernizacja, gdzie strona rządowa przekierowała pieniądze do samorządów, ale i dużo zadań przed nami. Takie merytoryczne gremium - otwarte, mądre - powinno mieć w sejmiku miejsce" - ocenił, zgłaszając następnie proponowanych członków komisji.

Członkami doraźnej komisji Sejmiku Woj. Śląskiego ds. klimatu zostało dziesięcioro radnych. Przewodniczącą - zgodnie z wnioskiem marszałka - została Iwona Jelonek z KO, a wiceprzewodniczący Rafał Porc z SLD.