Śląskie: 35 mln zł na remonty i modernizacje źródeł wytwarzania w spółce Tauron Ciepło

Blisko 35 mln zł przeznacza w tym roku Tauron Ciepło na remonty i modernizacje źródeł wytwarzania - wynika z piątkowej informacji firmy, dostarczającej ciepło do ok. 700 tys. mieszkańców śląsko-dąbrowskiej aglomeracji. Tradycyjnie remonty prowadzone są latem, gdy spada zapotrzebowanie na ciepło.

W katowickiej elektrociepłowni spółki do końca lipca zakończy się remont jednego z bloków, a także przegląd układów oczyszczania i uzdatniania wody, konserwacja układów nawęglania i instalacji pomocniczych. Modernizacja objęła również układ sterowania i monitorowania ruchu elektrycznego w elektrociepłowni.

"Zeszłoroczna kampania remontowa w elektrociepłowni w Katowicach zaowocowała bezawaryjną pracą elektrociepłowni ze 100 proc. dyspozycyjnością mocy" - podał Tauron w piątkowym komunikacie.

W połowie lipca zakończyły się też prace remontowe i konserwacyjne bloku energetycznego BC50 w elektrociepłowni w Bielsku-Białej. Natomiast od początku czerwca trwa kapitalny remont bloku ciepłowniczego w Czechowicach-Dziedzicach, zaopatrującego w ciepło mieszkańców Czechowic i części Bielska-Białej. Prace potrwają do końca sierpnia. W zakładzie wytwarzania w Tychach remont kapitalny bloku zakończono w kwietniu, natomiast w maju skończył się bieżący remont bloku BC50.

Tauron Ciepło jest największym dostawcą ciepła w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej i jednym z największych w kraju. Zainstalowana moc cieplna zakładów wytwórczych spółki to ok. 1170 MW, zaś całkowita wartość mocy zamówionej przekracza 2 tys. MW. Łączna długość sieci ciepłowniczej wynosi ok. 1,1 tys. km.

W połowie czerwca poinformowano, iż negocjacje w trybie wyłączności, dotyczące zakupu 100 proc. udziałów w spółce ciepłowniczej Taurona, rozpoczęło Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Tauron zakłada, że ewentualne przejęcie kontroli PGNiG nad Tauron Ciepło nastąpi nie wcześniej niż z początkiem przyszłego roku.