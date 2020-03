Śląskie alarmy smogowe krytyczne wobec Programu ochrony powietrza

Nowy Program ochrony powietrza to stare nierozwiązane problemy, uważają aktywiści z trzynastu organizacji skupionych w Polskim Alarmie Smogowym. Zgłaszają swoje postulaty.

Kolejny postulat to wprowadzenie zapisów wymagających prowadzenia edukacji nie tylko w zakresie informowania o szkodliwości spalania odpadów w piecach i kotłach indywidualnych, ale przede wszystkim o: wymogu likwidacji pozaklasowych kotłów zgodnie z datami opisanymi w Uchwale antysmogowej, szkodliwości spalania węgla i drewna w pozaklasowych urządzeniach i konsekwencjach karnych przy spalaniu zabronionych paliw.Zdaniem śląskich aktywistów gminy powinny zapewnić odpowiednią ilość pracowników zajmujących się poprawą jakości powietrza, wyznaczyć minimalną liczbę kontroli w każdej gminie do przeprowadzenia w każdym roku.Mieszkańcy każdej gminy w województwie śląskim powinni mieć dostęp do szybkiej kontroli interwencyjnej w przypadku gdy podejrzewają, że spalane są odpady lub paliwa nieodpowiedniej jakości, każda gmina powinna być zobligowana do zapewnienia, aby kontrola została wykonana do dwóch godzin od zgłoszenia takiego podejrzenia, czytamy w oświadczeniu.Apel podpisały alarmy smogowe z Częstochowy, Gierałtowic, Gliwic, Jaworzna, Katowic, Mysłowic, Pszczyny, Raciborza, Rybnika, Ustronia, Zabrza i Zagłębiowski Alarm Smogowy.Organizacje proponują Zarządowi województwa Śląskiego spotkanie w formie wideokonferencji.