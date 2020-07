Śląskie: do 29 lipca nabór wniosków o dotacje na likwidację niskiej emisji

Drugi nabór wniosków o dotacje na likwidację niskiej emisji poprzez inwestycje w gminnych budynkach wielorodzinnych trwa do 29 lipca br. w woj. śląskim. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zamierza rozdzielić w nim 50 mln zł.

Po ubiegłorocznej zmianie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w naborze - prócz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych - mogą uczestniczyć gminy.

Chodzi o konkurs projektów w ramach tzw. poddziałania 1.7.1. POIiŚ. To część tzw. działania 1.7. POIiŚ, czyli koordynowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach programu "kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej", z budżetem bliskim 1 mld zł. Program obejmuje subregion centralny woj. śląskiego.

W działaniu 1.7. POIiŚ przewidziano trzy tzw. poddziałania: 1.7.1., czyli wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w woj. śląskim (pierwotnie przewidziana pula środków to 120,2 mln zł), 1.7.2., czyli efektywną dystrybucję ciepła i chłodu (pula 737,1 mln zł) oraz 1.7.3., czyli promowanie wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej (z pulą 93,9 mln zł).

Zgodnie z piątkową informacją katowickiego WFOŚiGW, termin obecnego naboru, z pulą środków 50 mln zł, upłynie 29 lipca br.

"To już druga edycja konkursu, w którym o dofinansowanie na termomodernizację budynków wielorodzinnych mogą starać się również samorządy. Dla nich to jest ogromne wsparcie, bo wiele gmin nie byłoby w stanie udźwignąć finansowo kompleksowej modernizacji starych budynków" - zaznaczył, cytowany w informacji prezes katowickiego WFOŚiGW Tomasz Bednarek.

Nic dziwnego, że zainteresowanie jest spore, nie wykluczamy więc podwyższenia ogólnej puli dofinansowania" - dodał Bednarek przypominając, że w poprzedniej edycji konkursu dotacje uzyskało 71 projektów zgłoszonych przez 51 gmin woj. śląskiego, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

O rozszerzeniu katalogu beneficjentów poddziałania 1.7.1. - dzięki działaniom komitetu sterującego Programu dla Śląska - informował w lutym ub. roku Śląski Urząd Wojewódzki. Związek Subregionu Centralnego Woj. Śląskiego (koordynuje tzw. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne na tym terenie) sygnalizował następnie, że to jego przedstawiciele zainicjowali zmiany.

Związek Subregionu Centralnego wskazywał, że wcześniejszy stopień wykorzystania alokacji poddziałania 1.7.1. oscylował w granicach 40 proc. Jednocześnie z ankiety przeprowadzonej wśród członków Związku w połowie 2018 r. wynikało, że potrzeby dot. termomodernizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego są bardzo duże - obejmują ponad 3 tys. budynków.

Poddziałanie 1.7.2. POIiŚ - z największą pulą środków - kierowane jest przede wszystkim do firm zajmujących się dystrybucją ciepła (i/lub chłodu). Dotyczy budowy lub przebudowy sieci dystrybucyjnych do istniejących odbiorców, budowy przyłączy do istniejących budynków oraz instalacji węzłów. Ze wsparcia mogą też korzystać samorządy i ich jednostki, podmioty świadczące usługi w ramach realizacji obowiązków samorządów oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

W trzecim poddziałaniu - promującym wysokosprawną kogenerację ciepła i energii elektrycznej - projekty mogą dotyczyć tu: budowy sieci (w tym przyłączy) umożliwiających wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w źródłach wysokosprawnej kogeneracji, wykorzystania ciepła odpadowego wyprodukowanego w tego typu układach (w ramach projektów rozbudowy/budowy sieci ciepłowniczych) oraz budowy sieci umożliwiających wykorzystanie ciepła wytworzonego w kogeneracji.