Śląskie: Jasienica chce wykonać odwierty, by korzystać z wód termalnych

Gmina Jasienica chce pozyskiwać wody termalne, jakie prawdopodobnie znajdują się pod ziemią na jej terenie, by móc je wykorzystać do lecznictwa, rehabilitacji i ogrzewania. Poszukuje już pieniędzy, by sfinansować kosztowne odwierty w Grodźcu – podała gmina.

"Zabiegamy o pieniądze na bardzo kosztowne odwierty, które pozwolą nam pozyskiwać gospodarczo ciepłe wody, jakie prawdopodobnie znajdują się pod ziemią na naszym terenie. Liczymy, że na ich podstawie będzie można w gminie Jasienica prowadzić działalność leczniczą i rehabilitacyjną, a ciepłe źródła zostaną wykorzystane do ogrzewania mieszkań" - powiedział wójt Jasienicy Janusz Pierzyna.

Samorządowiec podkreślił, że dysponując ciepłymi źródłami "będzie można zbudować sieć leczniczych basenów wraz z towarzyszącą im infrastrukturą turystyczną, co wpisuje się w projekt Jasienickiego Kurortu Zamkowego w Grodźcu".

Pierzyna poinformował, że samorząd Jasienicy złożył wniosek do programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej "Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Udostępnianie wód termalnych w Polsce". Wnioskuje o blisko 14,9 mln zł, co stanowi pełny koszt realizacji projektu.

Wójt podał, że wniosek przeszedł już pozytywnie pierwszy etap oceny formalnej i został dopuszczony do finału konkursu.

Gminne służby prasowe podały, że chodzi o wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych do głębokości 1800 metrów w miejscowości Grodziec "Przewiercenie nastąpi metodą obrotową z zastosowaniem urządzenia wiertniczego i płuczki wiertniczej odpowiedniej do rodzaju skał, zgodnie z zatwierdzonym projekcie robót geologicznych" - wskazano w komunikacie.

Realizacja projektu zakłada również wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej, co nastąpi po zakończeniu wiercenia otworu oraz badań polowych i laboratoryjnych. Zostanie w niej opisana budowa geologiczna rejonu oraz przeanalizowane przebadane warunki hydrogeologiczne. "Dokumentacja będzie stanowiła podstawę do zatwierdzenia zasobów wód termalnych oraz do wystąpienia o koncesję na ewentualną eksploatację" - podkreślono.

Jasienicki Kurort Zamkowy to projekt, który ma połączyć m.in. funkcję edukacyjną, wypoczynkową i sportową, powstać miałby w ciągu kilku najbliższych lat. Kamień węgielny wmurowany został w maju 2018 r.

Sercem kurortu miałby się stać zamek w Grodźcu. Na terenie ok. 50 ha wokół niego powstać ma kompleks turystyczno-edukacyjno-rehabilitacyjno-sportowy. Plany zakładają m.in. stworzenie muzeum, centrum konferencyjnego i edukacyjnego z zapleczem hotelowym, ośrodka spa oraz centrum rehabilitacji, a także infrastruktury sportowej, w tym ścieżek pieszych, rowerowych i konnych, tras narciarskich, a także basenów termalnych. Powstać ma dom dla weteranów. Częścią Kurortu będą oranżerie, ogrody oraz rezerwat przyrody "Morzyk".