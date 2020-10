Śląskie: nowe zakażenia koronawirusem w kopalniach PGG i JSW

23 nowe przypadki zakażenia koronawirusem potwierdzono minionej doby w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej (PGG), a sześć w zakładach Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW). Na kwarantannie jest już w sumie ponad pół tysiąca górników, w większości z PGG.

Jak wynika z wtorkowych danych spółek węglowych, również kopalnie odczuły zauważalny w ostatnich tygodniach w całej Polsce wzrost zakażeń SARS-CoV-2. Obecnie z wirusem zmaga się 153 górników z PGG, 20 z JSW oraz 10 z kopalń spółki Tauron Wydobycie.

Najwięcej zakażonych jest w Polskiej Grupie Górniczej, gdzie od początku epidemii zachorowało 3435 osób, a wyzdrowiało 3282. Obecnie w PGG chorują 153 osoby, wobec 93 przed tygodniem. Kwarantanną jest objętych 422 pracowników, wobec 266 tydzień wcześniej.

Wśród kopalń PGG najwięcej zakażonych górników jest obecnie w kopalniach Mysłowice-Wesoła (36) i Ziemowit w Lędzinach (26). W kopalni Piast w Bieruniu choruje 19 osób, a w katowickiej kopalni Murcki-Staszic 10. W kilku pozostałych kopalniach jest od dwóch do pięciu przypadków zachorowań. We wtorek w PGG przybyło 11 ozdrowieńców. Obecnie PGG nie planuje kolejnych badań przesiewowych w swoich kopalniach.

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej, gdzie zakażeń było jak dotąd najwięcej w górnictwie węgla kamiennego, liczba zarażonych koronawirusem zaczęła rosnąć przed niespełna dwoma tygodniami - wcześniej systematycznie przybywało ozdrowieńców, a chorych pozostawało jedynie kilku górników. Obecnie w spółce zakażonych jest 20 osób (wobec pięciu tydzień temu) - we wtorek przybyło sześć nowych przypadków - dwa w kopalni Zofiówka oraz po jednym w kopalniach Pniówek, Budryk, Knurów i Szczygłowice.

Łącznie od początku epidemii koronawirusem zakaziło się 4172 pracowników jastrzębskiej spółki, z których 4152 wyzdrowiało. Kwarantanną jest obecnie objętych 79 osób, wobec 45 tydzień temu.

We wtorkowym komunikacie przedstawiciele JSW zapewnili, że spółka jest przygotowana do minimalizacji ryzyka zarażeniem koronawirusem. "Obowiązują wszystkie dotychczasowe zalecenia i obostrzenia wprowadzone w początkowym okresie pandemii. Dyrektorzy zakładów będą wyciągać surowe konsekwencje w stosunku do osób, które nie stosują się do zaleceń i decyzji zarządu oraz sztabu kryzysowego JSW" - podała firma.

Chodzi przede wszystkim o noszenie maseczki, dezynfekowanie rąk i utrzymywanie dystansu społecznego. Wśród obowiązujących reguł jest także m.in. ograniczenie liczby osób w windach zjeżdżających pod ziemię i wyjeżdżających na powierzchnię. Górnicy powinni używać ochronnych masek i okularów nie tylko na stanowiskach pracy, ale także w drodze do nich. JSW kupiła dla każdego pracownika maseczki wielokrotnego użytku. Ponadto systematycznie prowadzona jest dezynfekcja najbardziej newralgicznych miejsc - łaźni, lampowni, cechowni i ważnych ciągów komunikacyjnych oraz wind górniczych, odkażane są także podziemne kolejki i dworce. Pracę zorganizowano tak, by ograniczyć kontakty górników pracujących na różnych zmianach.

W kopalniach spółki Tauron Wydobycie w ostatnim czasie nie wzrosła liczba zakażonych pracowników - nadal z koronawirusem zmaga się tam 10 osób.

Według danych sanepidu w woj. śląskim - gdzie zanotowano najwięcej w kraju zakażeń koronawirusem - we wtorek liczba osób zakażonych od początku epidemii wynosiła 31 tys. 680 - o 895 więcej niż w poniedziałek. W regionie zmarły 684 osoby z COVID-19 - we wtorek poinformowano o 15 kolejnych zgonach.

Wyzdrowiało 72,8 proc. wszystkich zakażonych (23 tys. 82 osoby) - we wtorek w regionie przybyło kolejnych 354 ozdrowieńców. W woj. śląskim przebadano dotychczas blisko 486,6 tys. próbek pod kątem SARS-CoV-2. Nadzorem epidemiologicznym objęto łącznie ponad 5,2 tys. osób, a w kwarantannie domowej - decyzją sanepidu - jest ponad 13,5 tys. osób.

Z danych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wynika, że w poniedziałek w regionie zajętych było 865 spośród 1382 łóżek dostępnych dla pacjentów z COVID-19 w szpitalach I, II i III poziomu. Zajęte było 80 na 104 dostępne łóżka respiratorowe. Dane o sytuacji w tym zakresie we wtorek będą dostępne dzień później.