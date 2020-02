Śląskie: ponad 335 mln zł z konkursu RPO na odnawialne źródła energii

Do ponad 335 mln zł - z pierwotnych 76 mln zł - samorząd woj. śląskiego zwiększył pulę środków konkursu tamtejszego Regionalnego Programu Operacyjnego dot. odnawialnych źródeł energii (OZE). Gminy zgłosiły w nim wnioski na ponad 800 mln zł.

Chodzi o jedyny konkurs na dotacje do OZE dla gmin w obecnym śląskim RPO (część środków na odnawialne źródła jest rozdzielana w procedurze pozakonkursowej). Nabór trwał od września 2017 r. do maja 2018 r. Spłynęło w nim 125 wniosków na ponad 800 mln zł, przy pierwotnej alokacji 75,9 mln zł

Jesienią ub. roku urząd marszałkowski informował, że dzięki uruchomieniu rezerw i zgodzie ministerstw rozwoju oraz finansów udało się jesienią wówczas zwiększyć pulę środków do 147,5 mln zł, co pozwoliło skierować wsparcie zamiast do 6 gmin - do 27.

W poniedziałek natomiast biuro prasowe urzędu podało, że "zarząd województwa wynegocjował z Komisją Europejską zwiększenie o 164 mln zł puli środków dla projektów dotyczących Odnawialnych Źródeł Energii".

"W wyniku renegocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa uzgodnił z Komisją Europejską zwiększenie alokacji przeznaczonej w Programie na dofinansowanie inwestycji w OZE" - napisano w komunikacie urzędu.

Dzięki takiej decyzji możliwy był wybór kolejnych 10 projektów z listy rezerwowej konkursu. Nowe wybrane projekty - realizowane na terenie 24 gmin - uzyskają wsparcie w wysokości 164 mln zł z funduszy strukturalnych oraz 8,3 mln zł z budżetu państwa.

Przedstawiciele urzędu marszałkowskiego zapowiadali to podwyższenie środków konkursu już w listopadzie ub. roku. Jak zapowiadali wówczas - podczas podsumowania pierwszego roku pracy obecnego zarządu województwa, po renegocjacjach śródokresowych RPO (zaktualizowany Program wysłano do Komisji Europejskiej 18 listopada ub. roku), pierwotna alokacja na dotacje do OZE miała zostać "potrojona".

Część środków śląskiego RPO na odnawialne źródła energii jest rozdzielana w procedurze tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w której samorządy lokalne współdecydują o podziale środków. Na początku br. związek ZIT zrzeszający gminy centralnej części regionu informował np. o podziale ponad 135 mln zł dofinansowania w obszarze efektywności energetycznej i OZE w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - między 77 projektów.

Największym beneficjentem w tamtym naborze została gmina Siemianowice Śląskie, która pozyskała ponad 17 mln zł na niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej i poprawę efektywności energetycznej w budynkach będących własnością miasta. Z podobnych środków korzystają też samorządy trzech pozostałych subregionów województwa.