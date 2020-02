Śląskie: Szesnaście nowych wniosków ws. budowy spalarni odpadów

Szesnaście wniosków ws. budowy nowych instalacji termicznego przetwarzania odpadów trafiło do urzędu marszałkowskiego woj. śląskiego. W obowiązującym planie gospodarki odpadami na lata 2016-2022 już wcześniej umieszczono osiem takich zakładów.

Jak wynika z czwartkowej informacji Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, o nowych wnioskach poinformowała podczas lutowego posiedzenia Regionalnej Rady ds. Energii w woj. śląskim członkini zarządu tego województwa Izabela Domogała.

"Z niepokojem patrzymy na liczbę propozycji zgłaszanych w ramach naszego województwa. Pod koniec stycznia otrzymaliśmy wnioski obejmujące w sumie szesnaście dodatkowych instalacji" - mówiła Domogała.

Przypomniała, że w obowiązującym Planie gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022 wskazano już osiem takich instalacji planowanych do realizacji, z których do tej pory powstała jedna (w elektrociepłowni Fortum w Zabrzu).

Przedstawiciele urzędu marszałkowskiego woj. śląskiego akcentowali, że termiczne przekształcanie może być tylko uzupełnieniem kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Wskazywali, że w doborze metod zagospodarowania odpadów termiczne przetwarzanie odpadów jest w hierarchii na przedostatniej pozycji, przed składowaniem.

Urzędnicy marszałka przypomnieli jednocześnie, że budowa instalacji termicznego przetwarzania odpadów nie będzie już dofinansowywana ze środków UE, wobec czego priorytetem powinny być zapobieganie i przygotowanie do ponownego użycia oraz recykling odpadów.

Domogała uściśliła, że największym obecnym wyzwaniem jest osiągnięcie podwyższonych poziomów recyklingu (zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w tym roku poziom ten wyniesie 50 proc.), a także przygotowanie do ponownego użycia odpadów komunalnych zgodnie z modelem gospodarki obiegu zamkniętego.

Potrzebna do tego jest poprawa jakości selektywnej zbiórki odpadów, a szczególnie bioodpadów, ponieważ bez ich organicznego recyklingu osiągnięcie ustawowo określonych poziomów nie będzie możliwe.

"Musimy dążyć do spełnienia nowych, zdecydowanie ambitniejszych, poziomów recyklingu odpadów komunalnych. Gminy będą je obliczały w odniesieniu do ogólnej masy wytworzonych odpadów komunalnych, a nie jak dotychczas tylko wybranych frakcji materiałowych, co stanowi fundamentalną różnicę" - zaznaczył Bogdan Pasko z departamentu ochrony środowiska urzędu marszałkowskiego

Domogała zaznaczyła jednocześnie, że region na tle innych odznacza się najwyższym w kraju poziomem recyklingu odpadów komunalnych, wynoszącym 42 proc. (przy udziale termicznego przekształcania odpadów nieprzekraczającym 10 proc.).

"Zależność jest następująca, im większy poziom recyklingu, tym mniejsza konieczność termicznego przetwarzania odpadów" - mówiła członkini zarządu woj. śląskiego.

Uczestniczący w posiedzeniu kierownik ds. rozwoju projektów Fortum Power and Heat Polska Krzysztof Karolczyk przekonywał, że zabrzańska elektrociepłownia koncentruje się na odzysku energii, która w postaci ciepła wraca do mieszkańców.

"Wykorzystujemy frakcję nadsitową odpadów, która aktualnie stanowi ogromny problem na polskim rynku. Pracujemy też nad projektem własnej linii do produkcji paliwa, aby wykorzystać w największym stopniu potencjał energii tkwiący w odpadach" - zadeklarował Karolczyk.

Podsumowując obrady Rady jej przewodniczący, wiceprezydent Rybnika Janusz Koper zaznaczył, że samorządowcy od dawna wskazują na trudności w zagospodarowaniu frakcji nadsitowej, której zgodnie z polskimi przepisami nie można już składować. "Dlatego też niezbędne jest podjęcie inicjatywy, która w systemowy sposób rozwiązałaby ten problem" - wskazał.

Koper za potrzebne uznał otwarcie się gmin na nowe rozwiązania technologiczne. "Po drugie, biorąc pod uwagę cele energetyczno-klimatyczne, które stawiają sobie państwa w innych częściach świata, na przykład Indie, założenia unijne w tym zakresie powinniśmy traktować jako minimum działań do zrealizowania" - ocenił.

Regionalna Rada ds. Energii to powołane przez ŚZGiP w 2013 r. gremium o charakterze opiniotwórczym i konsultacyjnym, skupiające przedstawicieli samorządu woj. śląskiego, samorządów lokalnych, instytucji kompetentnych w dziedzinie energii, firm sektora energetycznego oraz instytucji naukowych

ŚZGiP jest największą organizacją samorządu lokalnego w regionie i jedną z największych w Polsce. Zrzesza 140 jednostek samorządu, w tym wszystkie 19 miast woj. śląskiego.