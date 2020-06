W górnictwie pojedyncze zakażenia koronawirusem i nowi ozdrowieńcy

W trakcie ostatniej doby w kopalniach na Górnym Śląsku zanotowano pojedyncze zakażenia koronawirusem. W górniczych spółkach przybyło natomiast ozdrowieńców. Od wtorku 23 czerwca jest to łącznie przeszło 150 osób.

Od początku epidemii w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), Polskiej Grupy Górniczej (PGG) i spółki Węglokoks Kraj od początku epidemii potwierdzono zakażenie koronawirusem u 6286 górników z kilkunastu kopalń, wobec 6297 zakażeń odnotowanych dobę wcześniej.

W ciągu ostatniej doby stwierdzono także ozdrowienia 156 zakażonych wcześniej pracowników: 108 z JSW, 42 z PGG oraz 6 z Węglokoksu Kraj.

Przybywa ozdrowieńców i to jest dobrym sygnałem.

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej, w której kopalniach wykryto podczas epidemii najwięcej w polskim górnictwie węgla kamiennego zakażeń, w środę 24 czerwca rano łączna liczba takich przypadków wyniosła 3854 - od wtorku nastąpił wzrost o pięć zakażeń.

Nowi zakażeni są pracownikami kopalni Budryk - do środy od początku epidemii koronawirusa odnotowano tam u 281 pracowników, o 2 więcej, niż we wtorek i kopalni Pniówek (1599, nastąpił wzrost o 3 zakażenia).

W pozostałych kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej nie przybyło ostatniej doby osób zakażonych. W kopalni Zofiówka jest ich 1180, w kopalni Borynia 405, natomiast w kopalni Jastrzębie-Bzie 385. Z kolei w kopalni Szczygłowice cztery.

Kwarantanną w środę pozostawało objętych 151 pracowników JSW. We wtorek 23 czerwca było ich o 11 więcej. Wyzdrowiało natomiast 1303 osób - nastąpił wzrost ozdrowieńców od wtorku o 108 osób.

W naszej największej węglowej spółce - Polskiej Grupie Górniczej, zatrudniającej około 41 tys. osób - od wtorku 23 czerwca odnotowano trzy nowe przypadki zakażeń. Łącznie jest ich 1861. Wyzdrowiało dotąd 1421 osób - od wtorku przybyło 42 ozdrowieńców.

W Polskiej Grupie Górniczej najwięcej zakażeń odnotowano w kopalni Jankowice - 675. Nastąpił w ciągu ostatniej doby wzrost o 1 zakażenie. Ponadto w kopalni Sośnica odnotowano 460 zakażeń, w Murcki-Staszic 236, w Marcelu 236, w kopalni Bolesław Śmiały 89, w kopalni Bielszowice 71 oraz w kopalni Ziemowit 27. Według wcześniejszych danych m.in. 25 przypadków było też w należącym do PGG Zakładzie Górniczych Robót Inwestycyjnych.

W środę na kwarantannie przebywało 542 pracowników PGG. Dzień wcześniej było to o 50 osób więcej.

Oprócz kopalń należących do Polskiej Grupy Górniczej i Jastrzębskiej Spółki Węglowej od początku epidemii zakażonych zostało również 590 górników z należącej do Węglokoksu Kraj kopalni Bobrek. Obecnie koronawirusa ma tam 15 osób, w tym trzech pracowników firm współpracujących z kopalnią. We wtorek za chore uznawano tam 21 osób. Wyzdrowiało łącznie 575 górników. Żaden z pracowników nie przebywa na kwarantannie.

Górnicy to przeszło połowa z ponad 12 tys. wszystkich osób zarażonych w województwie śląskim -dane z wtorku 23 czerwca, w tym blisko 5,4 tys. osób wyzdrowiało. Województwo śląskie jest tym o największej w Polsce liczbie potwierdzonych zakażeń koronawirusem.



- Aż około 97 proc. górników przechodzi chorobę bezobjawowo - zaznaczył w niedawnej rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Jaroszewicz, dr hab. nauk medycznych, kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Zakaźnych i Hepatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. -Zdecydowana większość, bo 80-90 proc. chorych rozwija przeciwciała. Nie wiemy jednakże, czy ta odporność wystarczy na kilka miesięcy, rok czy dwa lata. W przypadku górnictwa obserwujemy akcję unikatową na europejską skalę: wykonuje się bardzo wiele testów - wskazał Jerzy Jaroszewicz.