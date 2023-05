Słowacja liczy na podłączenie do europejskiej infrastruktury wodorowej

Słowacja ma uczestniczyć w dwóch projektach wodorowych, wspieranych przez Niemcy, Austrię i Włochy, które domagają się poparcia od Komisji Europejskiej dla utworzenia w Europie rynku dla tego niskoemisyjnego paliwa.

Do 2030 roku UE chce wyprodukować 10 milionów ton wodoru odnawialnego i sprowadzić kolejne 10 milionów.

Austria, Niemcy i Włochy naciskają na Unię Europejską, aby ta wsparła wiele projektów infrastrukturalnych, dotyczących transportu ekologicznego wodoru importowanego z Afryki Północnej - w ramach wysiłków zmierzających do stworzenia w Europie rynku dla tego niskoemisyjnego paliwa.

Stary Kontynent stara się zwiększyć produkcję i import odnawialnego wodoru - paliwa produkowanego przy użyciu odnawialnej energii elektrycznej, na które kraje stawiają, aby ograniczyć zużycie paliw kopalnych w procesach przemysłowych, takich jak produkcja stali.

Ministrowie z Austrii, Niemiec i Włoch napisali w poniedziałek do Komisji Europejskiej, udzielając politycznego poparcia kilku projektom wodorowym, ubiegającym się o status unijnego projektu wspólnego interesu (ang. Project of Common Interest - PCI), który dałby im dostęp do pewnych funduszy unijnych i szybkich pozwoleń.

Słowacja jest częścią wielkiego projektu transformacji infrastruktury gazowej na wodorową

Projekty ubiegające się o wsparcie Komisji Europejskiej obejmują planowany przez Gas Connect Austria rurociąg wodorowy między Niemcami, Austrią i Słowacją. Inna propozycja zakłada przekształcenie gazociągu należącego w większości do włoskiej firmy Snam, biegnącego z Włoch przez Austrię do Słowacji, w taki sposób, aby - zamiast gazu LNG - można było nim transportować wodór.

Ten proponowany projekt firmy Snam zakłada wykorzystanie infrastruktury, która obecnie służy zaopatrywaniu Słowacji w gaz ziemny i LNG z Włoch.

W kwietniu firma Snam podpisała protokół ustaleń ze słowackim operatorem energetycznym SPP w sprawie zdolności regazyfikacji LNG i magazynowania gazu ziemnego we Włoszech oraz zdolności transportowej z Włoch na Słowację przez punkt wyjścia we włoskim Tarvisio.