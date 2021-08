Śnieżka debiutuje w Zielonym Indeksie

Produkcja wyrobów chemicznych kojarzy się z dużym zagrożeniem dla środowiska naturalnego. Przykład spółki Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka wskazuje, że tak nie musi być – szczególnie, że potentat branży wdraża szeroko zakrojoną strategię redukcji emisji i szerzej – działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Uwarunkowania środowiskowe produkcji

Emisje GHG

Względne emisje GHG

szpachli itp., handel hurtowy i detaliczny),- Śnieżka BelPol (Białoruś - produkcja szpachli i impregnatów),- Radomska Fabryka Farb i Lakierów (przejęta w 2019 r.),- Śnieżka Trade of Colours (marketing i sprzedaż produktów; poprzednia nazwa: TM Investment),- Plastbud Pustków (produkcja past barwiących Colorex oraz kolorantów do systemówkolorowania Śnieżki).Ponadto Poli-Farbe posiada dwie spółki zależne, prowadzące działalność handlową: w Rumunii (Poli-Farbe z siedzibą w Odorheiul Secuiesc) oraz na Słowacji (Poli-Farbe SK z siedzibą w Kolárovo – trwa proces likwidacji tej spółki).Wiodącym rynkiem sprzedaży (dla wyrobów i towarów) grupy w 2020 r. był rynek polski – z 63,8-proc. udziałem – przed Węgrami (19,7 proc.), Ukrainą (9,3 proc.) oraz Białorusią (2,8 proc.).Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych wpływa negatywnie na środowisko – jak podkreśla zarząd w Raporcie niefinansowym 2020 r. Dotyczy to szczególnie spółek grupy, mających własne zakłady produkcyjne. Ze względu na wielkość produkcji, jest to przede wszystkim FFiL Śnieżka (dla której zbierane są dane m.in. o wolumenie emisji CO2) i Poli-Farbe.Działania zmniejszające oddziaływanie na środowisko FFiL Śnieżka SA (które stopniowo będą implementowane do spółek zależnych) obejmują m.in. wdrażanie do stosowania wymagań środowiskowych, redukcję zanieczyszczeń emitowanych do powietrza oraz ochronę wód i gruntu wraz z określanym każdego roku planem inwestycyjnym, kreowanie wśród pracowników świadomości właściwych postaw poprzez odpowiednią gospodarkę odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne.W szczególności efekt tych działań potwierdzają niezależne laboratoria i instytucje certyfikujące produkty Śnieżki. Na przykład uzyskanie certyfikatu „Ecolabel” dowodzi, że wyroby nim sygnowane „przyczyniają się do zmniejszenia negatywnego oddziaływania na zdrowie człowieka oraz na środowisko”.Patrz też: Śnieżka boi się o surowce Spółka identyfikuje następujące aspekty środowiskowe, jako znaczące w jej działalności: emisję lotnych związków organicznych i pyłów, emisję ze spalania gazu ziemnego wysokometanowego, wytwarzanie odpadów niebezpiecznych, wytwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne oraz wytwarzanie odpadów opakowań innych niż niebezpieczne.W 2020 r. FFiL Śnieżka przyczyniła się do emisji 899,25 ton CO2e, obejmującej zakres emisji 1 (bezpośrednie) i zakres 2 (pośrednie, powstające przy produkcji kupowanej energii elektrycznej), czyli o 4,9 proc. większy niż w 2019 r., co miało związek z większym zużyciem gazu i energii elektrycznej potrzebnej do większej produkcji wyrobów. Ich wartość wzrosła o 7,3 proc. rdr (przychody grupy wzrosły o 14,5 proc.).Głównym źródeł emisji bezpośredniej jest produkcja ciepła na cele ogrzewania i przygotowania centralnej wody użytkowej dla budynków, która jest wytwarzana w piecach ciepłowniczych opalanych gazem. Do emisji zakresu 1. spółka zalicza także te powstające podczas użytkowania floty transportu firmy. Zakresem 2. - przypomnijmy - objęte są emisje powstające podczas wytwarzania energii wykorzystywanej w produkcji.Na 1 mln zł przychodów FFiL Śnieżka uzyskanych w 2020 r. (583,7 mln zł), przypadła emisja 1,54 ton CO2e, wobec 1,58 ton w 2019 r., czyli była o 2,5 p.p. niższa.Patrz też: Dobry kwartał Grupy Śnieżka Na 1 mln zł EBITDA w 2020 r. (52,93 mln zł) przypadła emisja 16,99 kg CO2e, w porównaniu z 13,55 kg CO2e, tj. wzrosła o 23,4 p.p. rdr, przy spadku wartości EBITDA o 16,4 proc.O 4,6 p.p. wzrosła też w 2020 r. emisja CO2e przypadająca na 1 pracownika (1,13 ton), w porównaniu z 2019 r. (1,08 tony).Z danych spółki wynika, że zużycie gazu w 2020 r. przypadającego na 1 tonę produktu (w tonach) wyniosło 4,15 m sześc., w porównaniu z 4,05 m sześc. w 2019 r.Spółka monitoruje poziom emisji CO2 (także zużycia mediów i innych aspektów wpływu na środowisko) od 2018 r.Zarząd spółki informuje, że wszelkie podejmowane inwestycje (np. modernizacja linii produkcyjnych lub budowa nowego centrum logistycznego, które zostanie otwarte w 2022 r.) uwzględniają potrzebę obniżania emisji CO2.Spółka poszukuje także rozwiązań technologicznych, dzięki którym „możliwe będzie dalsze poprawianie parametrów środowiskowych w różnych aspektach działalności”. Przykładem było zainstalowanie zespołu filtracyjnego do oczyszczania powietrza z pyłów uwalniających się podczas prowadzonych procesów technologicznych.Prowadzone na bieżąco wpisy w dzienniku przeglądów zespołu filtracyjnego pozwalają na monitorowanie sprawności urządzenia i ocenę zachowania poziomu emisji do środowiska naturalnego. Spółka planuje instalację urządzenia o bardzo wysokiej skuteczności oczyszczania powietrza, co pozwoli na jego recyrkulację do wnętrza hal.Systematycznie wymieniana jest flota samochodowa spółki, służąca do transportu pracowników. Przyjęto założenie, że użytkuje się samochód przez 3-5 lat lub do przebiegu 150 tys. km, po czym wymienia się go na mniej emisyjny. Dalsza wymiana floty ukierunkowana będzie na stopniowe wprowadzanie do niej pojazdów spełniających standard „Euro 7”.