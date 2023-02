Sól może odegrać ważną rolę w transformacji energetycznej

Sól może odegrać znaczącą rolę w przejściu na źródła energii o niższej zawartości węgla. Tak wynika z nowych badań naukowców z Uniwersytetu w Austin (Teksas).

Badacze z Bureau of Economic Geology opisali, w jaki sposób duże podziemne złoża soli mogą służyć jako zbiorniki do przechowywania wodoru, przewodzić ciepło elektrowniom geotermalnym i wpływać na magazynowanie CO2. Określono również, w jaki sposób może to pomóc branżom naftowym i petrochemicznym.

Kopuły solne to sprawdzone zbiorniki na wodór wykorzystywane przez rafinerie ropy naftowej i przemysł petrochemiczny

Formacje soli mogą być również wykorzystywane jako magazyny wodoru związanego do produkcji energii. Otaczająca kopuły solne porowata skała mogłaby służyć jako miejsce składowania emisji CO2.

Przeanalizowano potencjalne korzyści płynące z kolokacji produkcji wodoru z gazu ziemnego i składowania CO2. Podczas gdy wodór jest wysyłany do kawern solnych, emisje CO2, powstające podczas produkcji, można powstrzymać przed dostaniem się do atmosfery, kierując je do otaczającej skały w celu trwałego składowania.

Zbadano również to, w jaki sposób sól może pomóc w rozwoju technologii geotermalnej nowej generacji: jak można wykorzystać zdolność soli do łatwego przewodzenia ciepła z cieplejszych, leżących pod nią skał, w celu wytworzenia energii geotermalnej.

Sól odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu warstw podpowierzchniowych ziemi

"Widzimy potencjał w zastosowaniu wiedzy i danych zdobytych podczas wielu dziesięcioleci badań, eksploracji węglowodorów i wydobycia w basenach solnych do technologii transformacji energetycznej. Ostatecznie głębsze zrozumienie zachowania soli pomoże nam zoptymalizować projekt, zmniejszyć ryzyko i poprawić wydajność szeregu technologii transformacji energetycznej" - powiedział główny autor badania, naukowiec z Bureau of Economic Geology Oliver Duffy, cytowany na stronie "Texas Geosciences".

"Sól odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu warstw podpowierzchniowych ziemi. Jest łatwo wciskana przez siły geologiczne w masywne złoża, a niektóre podpowierzchniowe struktury solne są wyższe niż Mount Everest. Struktury te i otaczająca je geologia oferują szereg możliwości rozwoju energii i zarządzania emisjami" - powiedziała współautorka badań, dyrektor programu Zaawansowanego Odzyskiwania Zasobów stanu Teksas (State of Texas Advanced Resource Recovery) Lorena Moscardelli.

Bureau of Economic Geology (BEG) jest najstarszą i drugą co do wielkości jednostką badawczą na uniwersytecie w Austin w Teksasie. Biuro prowadzi badania skupione na skrzyżowaniu energii, środowiska i gospodarki.