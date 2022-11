Solidarna Polska chce zawieszenia ETS. System napycha kieszenie banksterów kosztem Polaków

Posłowie Solidarnej Polski złożyli dziś w Sejmie projekt ustawy jednostronnie zawieszającej funkcjonowanie unijnego systemu ETS. W ocenie Solidarnej Polski nasz kraj na pakiecie klimatycznym traci.

Posłowie Solidarnej Polski złożyli dziś do laski marszałkowskiej projekt ustawy czasowo zawieszającej obowiązywanie w naszym kraju przepisów unijnego systemu opłat za emisję dwutlenku węgla.

Solidarna Polska przygotowało projekt ustawy zawieszającej w Polsce system ETS

- Jesteśmy zdecydowani, aby kontynuować bitwę o interesy naszych rodaków, o to żeby codzienne życie było łatwiejsze. Aby portfele nie puchły o kolejne rachunki. Dlatego składamy dziś w Sejmie projekt ustawy zawieszający system ETS w Polsce - powiedział na konferencji prasowej w Sejmie minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Jak do tej pory żaden z krajów członkowskich Unii Europejskiej nie zdecydował się na taki krok. Chociaż podnoszone są głosy dotyczące zmiany systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2, dotyczące wyłączenia instytucji finansowych i funduszy inwestycyjnych z możliwości zakupów praw emisyjnych, które następnie poddane są spekulacyjnym operacjom handlowym.

Polska może być pionierem w walce o zmianę funkcjonowania opłat za emisję gazów cieplarnianych

- Dzisiaj złożyliśmy projekt zawieszający system ETS w Polsce. Przygotowana opinia wybitnego eksperta w zakresie prawa europejskiego, daje możliwość zastosowania w tym przypadku artykułu 347 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - powiedział wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba.

– Solidarna Polska zgłasza dziś najbardziej antyinflacyjną ustawę tej kadencji. ETS, czyli unijny haracz z Brukseli stanowi 40% ceny energii i 25-33 proc. ceny ciepła – dodał poseł Janusz Kowalski, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi.

Złożenie projektu to realizacja zapowiedzi, którą Solidarna Polska złożyła kilka tygodni temu. Jak wówczas informowali przedstawiciele ugrupowania, proponowane w projekcie rozwiązania to zawieszenie obowiązku sporządzania raportów na temat wielkości emisji za okres od 1 stycznia 2022 r. Z tym wiązać ma się zawieszenie przepisów dotyczących postępowania z raportami oraz ustalania poziomu emisji w przypadku braku raportu lub jego nierzetelnego sporządzenia. Pomysł Solidarnej Polski de facto ma na celu wprowadzenie zawieszenia systemu zakupu uprawnień i zwolnienia z kosztów podatku klimatycznego.

Co to jest unijny system handlu emisjami ETS?

Unijny system handlu uprawnieniami do emisji powstał w 2005 r. Limituje on ilość CO2, która może być emitowana przez energochłonne sektory przemysłu, producentów energii i linie lotnicze. UE określa całościowy pułap uprawnień do emisji, a przedsiębiorstwa uprawnienia te dostają lub kupują, mogą też sprzedawać je innym podmiotom należącym do systemu. Jedno uprawnienie daje możliwość emisji jednej tony CO2.

Zgodnie z ustawą o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych operator statku powietrznego albo prowadzący instalację musi sporządzać raport na temat wielkości emisji sporządzony za poprzedni rok okresu rozliczeniowego.

Polska złożyła w styczniu wniosek do KE o reformę systemu.