Solidarna Polska wzywa do zawieszania unijnego systemu handlu emisjami

Politycy Solidarnej Polski wezwali do "natychmiastowego zawieszenia" unijnego systemu handlu emisjami (ETS) oraz rozpoczęcia jego renegocjacji. - Ten system odpowiada za gigantyczne podwyżki cen energii i ciepła - ocenił poseł Janusz Kowalski.

16 grudnia na posiedzeniu Rady Europejskiej pan premier Mateusz Morawiecki przedstawi postulat rządu Zjednoczonej Prawicy natychmiastowego zawieszenia unijnego systemu handlu emisjami.

Poseł Janusz Kowalski przekonuje, że koszty uprawnień do emisji to największy obecnie składnik ceny prądu i ciepła.

Janusz Kowalski zaapelował do ugrupowań parlamentarnych poparcie postulatu premiera ws. zawieszenia systemu ETS.

Minister @mwojcik_ w Sejmie: Trzeba uderzyć pięścią w stół i powiedzieć hipokrytom z Komisji Europejskiej, że nie może tak dłużej być, że na handlu prawami do emisji zarabiają spekulanci, a ludzie płacą przez to drożej za usługi i produkty. pic.twitter.com/NAUVOwpxQi — Solidarna Polska (@SolidarnaPL) December 9, 2021

Spekulacja na CO2 winduje ceny energii

Apel o poparcie rządu

- Jeżeli dzisiaj Polacy zadają sobie pytanie, co jest powodem rosnących cen energii i ciepła - to tym powodem jest właśnie ten spekulacyjny, unijny system handlu emisjami. Apelujemy do wszystkich partii politycznych, aby wsparły stanowisko polskiego rządu, po to, by premier mógł twardo walczyć o to, żeby ten system zawiesić do czasu jego reformy - zaznaczył Kowalski.



Poseł SP Sebastian Kaleta powiedział, że "to co w Polsce obserwujemy, jest skutkiem konkretnej decyzji, która podjął również Donald Tusk jako premier polskiego rządu, na szczycie Rady Europejskiej w marcu 2014 roku".



- Wtedy dano zielone światło do tego, by spekulowano i handlowano uprawnieniami do emisji CO2. Skutki tych decyzji odczuwamy dzisiaj - dodał.



- Natomiast na stole leżą kuriozalne i karkołomne propozycje, by ten system jeszcze poszerzyć. Uchwała, którą proceduje dzisiaj Sejm i nad którą będziemy głosować, ma wzmocnić mandat polskiego premiera, który w Brukseli będzie walczył o to, by to szaleństwo powstrzymać - zaznaczył Kaleta.