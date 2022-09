"Solidarność": brak obliga giełdowego to znacznie niższe ceny energii

Zniesienie obliga giełdowego przyczyni się do znacznego obniżenia ceny energii elektrycznej; obligo sprawia, że obecnie zarabiają na niej spekulanci, a płaci polskie społeczeństwo i przemysł – przekonuje śląsko-dąbrowska Solidarność.

Zniesienie stuprocentowego obliga giełdowego jest pierwszym postulatem zgłoszonym przez "S" w ramach pogotowia protestacyjnego na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim, które zostało ogłoszone 7 września.

Dzisiaj rząd mówi to samo, na co wskazywaliśmy od dawna, że obligo, czyli przymus sprzedaży energii na giełdzie sztucznie zawyża jej cenę i umożliwia spekulacje - powiedział Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej "S".

Zniesienie giełdowego monopolu w sposób naturalny przyczyni się do znacznego obniżenia ceny energii. Dopiero sięgnięcie po pogotowie protestacyjne uświadomiło rządzącym te oczywiste fakty - dodał Kolorz.

Związkowcy przypominają, że zniesienie obliga będzie realizacją jednego z ich postulatów zgłoszonych w ramach ogłoszonego kilka tygodni temu pogotowia protestacyjnego w regionie. Zaznaczają zarazem, że pogotowie wciąż obowiązuje, bo mają też inne postulaty.

Dominik Kolorz: zniesienia obliga giełdowego "S" domagała się już dawno

Przyjęty przez rząd projekt przewiduje zniesienie tzw. obliga giełdowego, czyli obowiązku sprzedaży energii elektrycznej poprzez giełdę energii. Obowiązek dotyczy przede wszystkim wytwórców energii elektrycznej z węgla i gazu. Projekt zaostrza też kary za stosowanie przez przedsiębiorstwa energetyczne praktyk niedozwolonych polegających m.in. na manipulacji rynkowej.

W uzasadnieniu projektu noweli wskazano, że po zniesieniu obowiązku giełdowego transakcje handlowe będą mogły być w dalszym ciągu zawierane na giełdach towarowych, przy czym o skorzystaniu z tej formy obrotu będzie decydować każdy uczestnik rynku samodzielnie, stosownie do własnej strategii rynkowej.

"Dzisiaj rząd mówi to samo, na co wskazywaliśmy od dawna, że obligo, czyli przymus sprzedaży energii na giełdzie sztucznie zawyża jej cenę i umożliwia spekulacje. Z kolei zniesienie giełdowego monopolu w sposób naturalny przyczyni się do znacznego obniżenia ceny energii. Dopiero sięgnięcie po pogotowie protestacyjne uświadomiło rządzącym te oczywiste fakty" - powiedział w czwartek przewodniczący śląsko-dąbrowskiej "S" Dominik Kolorz.

Zniesienie stuprocentowego obliga giełdowego jest pierwszym postulatem zgłoszonym przez ten związek w ramach pogotowia protestacyjnego na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim, które zostało ogłoszone 7 września. W uchwale przesłanej wówczas premierowi Mateuszowi Morawieckiemu związkowcy wskazali, że obligo połączone z tzw. mechanizmem cen krańcowych powodują zawyżenie ceny energii do poziomów przewyższających dwu-trzykrotnie koszty produkcji energii w elektrowniach konwencjonalnych. Z kolei zniesienie giełdowego przymusu pozwoli wyeliminować możliwość manipulacji cenowych.

"S": na obligu zarabiają głównie spekulanci, a płaci społeczeństwo i przemysł

"Koszt produkcji 1 MWh energii w elektrowni węglowej to ok. 700 zł, z czego ok. 280 zł to unijny parapodatek za emisję CO2. Z kolei w kontraktach na Towarowej Giełdzie Energii ta sama 1 MWh kosztuje 2000 zł. Obligo powoduje, że zarabiają giełdowi spekulanci, a płaci polskie społeczeństwo i przemysł" - przekonuje Kolorz.

Projekt ustawy znoszący obligo giełdowe rząd przyjął we wtorek. Według PiS zniesienie obliga pozwoli znacznie ograniczyć ceny prądu. Zdaniem opozycji wyprowadzenie sprzedaży energii poza giełdę będzie nietransparentne.

W opinii Kolorza im szybciej ta ustawa zostanie przeprowadzona przez parlament i wejdzie w życie, tym lepiej. Związkowcy zastrzegają zarazem, że byłaby to realizacja dopiero pierwszego z ich postulatów dotyczących obniżenia cen energii, dlatego w regionie nadal obowiązuje pogotowie protestacyjne, a "S" przygotowuje się do akcji protestacyjnych.

ETS podwyższa cenę każdej MWh energii elektrycznej z węglówek o ponad 280 z

Poza zniesieniem obliga związek domaga się również m.in. złożenia przez polski rząd na najbliższym szczycie Rady Europejskiej oficjalnego wniosku o zawieszenie, a następnie "głęboką reformę" unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 (EU ETS). Ja podają, w obecnej formie ETS podwyższa cenę każdej MWh energii elektrycznej wyprodukowanej w elektrowni węglowej o ponad 280 zł. Opłaty emisyjne znacząco podwyższają również ceny ciepła systemowego oraz koszty produkcji w przemysłach energochłonnych.

Kolejny postulat dotyczy jak najszybszej realizacji inwestycji w nowoczesne technologie węglowe, których katalog został zapisany w umowie społecznej dotyczącej transformacji górnictwa, podpisanej przez rząd i związki zawodowe w maju ubiegłego roku. Jak zaznaczyli związkowcy, chodzi o inwestycje pozwalające produkować tanią i stabilną energię z węgla w sposób przyjazny dla środowiska.

"S" przekonuje, że wdrożenie nowoczesnych technologii węglowych znacząco poprawiłoby stan bezpieczeństwa energetycznego Polski. Jako przykład liderzy śląsko-dąbrowskiej "S" wskazali zapisaną w umowie społecznej budowę instalacji do zgazowywania węgla. "Gdyby rząd zrealizował to, do czego zobowiązał się podpisami swoich najwyższych przedstawicieli, polska gospodarka miałaby do dyspozycji dodatkowe 4 mld m sześciennych gazu rocznie. Gazu wielokrotnie tańszego od surowca pochodzącego z importu. Gazu wytwarzanego z krajowego węgla, a więc gazu, którego dostawy byłyby całkowicie pewne i stabilne" - napisano w dokumencie przesłanym premierowi.