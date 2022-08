Solidarność energetyczna w Europie może pozostać mrzonką już na zawsze

W obliczu kryzysu energetycznego i rosnących cen surowców kraje Unii Europejskiej dyskutują, jak zapewnić swoim obywatelom ciepło i energię. Rozwiązaniem ma być współpraca i solidarność, ale pierwszą osią niezgody stały się z góry narzucone kwoty oszczędności gazu. Sprzeciw wyraziła między innymi Polska. Poza tym po projekcie Nord Stream 2 Niemcy, największy kraj UE, nie mają żadnego autorytetu w sprawach energetycznych.

Wielu polityków wzywa do solidarności energetycznej w obliczu trudnego, energetycznego rozwodu Europy z Rosją.

Nie ma na razie jednoznacznej wizji, jakie miałyby być mechanizmy takiej solidarności, chociaż sama idea została zapisana już w Traktacie Lizbońskim.

Zapytaliśmy polskich polityków, jak powinna wyglądać europejska solidarność i czy w ogóle da się ją osiągnąć, wziąwszy pod uwagę rozbieżność interesów poszczególnych państw.

Anna Maria Żukowska, Nowa Lewica: Komisja Europejska nie powinna wymuszać solidarności energetycznej

- Solidarność energetyczna jest już zapisana w traktacie z Lizbony, więc nowe traktaty nie są nam potrzebne. Wprawdzie, niestety, nikt jej nie respektował, przynajmniej do tej pory, ale podstawa prawna już istnieje – co więcej, została ona doprecyzowana w orzeczeniu TSUE dotyczącym gazociągu OPAL.



Uchwalenie czegokolwiek samo z siebie nie zmienia rzeczywistości. Możemy sobie uchwalać masę przepisów czy traktatów, które po prostu będą martwe, jeżeli państwa-strony nie będą ich szanować i będą robić swoje – tak jak to robiły Niemcy przez lata w przypadku Nord Stream 2, który to projekt był projektem jawnie łamiącym przepisy Traktatu Lizbońskiego; Niemiec do dziś nie spotkały za to żadne konsekwencje.

Wspólne podejmowanie decyzji o polityce energetycznej w Unii było do tej pory praktycznie niemożliwe tak, żeby decyzje jednego państwa nie godziły w interesy innego. Niemcy chciały nie tylko zapewnić sobie dostawy gazu z Rosji, ale też przejąć kontrolę nad rynkiem gazu w Europie Środkowej.

Natomiast Polska ma obecnie jedynie dwa źródła stabilnej energii – węgiel i gaz, co jest winą polskich rządów, które nie przeprowadziły na czas transformacji energetycznej. Wówczas mielibyśmy więcej energii ze źródeł odnawialnych i bylibyśmy obecnie w dużo lepszej sytuacji, ale niestety jesteśmy daleko w tyle za innymi krajami UE, nie wspominając już o atomie.



Przy dramatycznych brakach jednego z tych źródeł, czyli węgla, trudno oczekiwać, że będziemy się jeszcze dzielić tym, co nam w ogóle w tej sytuacji pozostało jako stabilizator miksu energetycznego, czyli gazem. Komisja Europejska nie powinna też wymuszać solidarności energetycznej. Nie tylko Polska i Węgry miały wątpliwości co do zasady obowiązkowego ograniczenia zużycia energii o 15 procent i trybu, w jakim ma być wprowadzana.

Także Francja szczególnie podnosiła tę kwestię, że to nie Komisja powinna decydować o ogłoszeniu stanu alarmowego i w konsekwencji przymusowego ograniczania zużycia gazu, a Rada Europejska. Hiszpania, Włochy, Grecja także się zastanawiały, czy to jest sprawiedliwe.

Na przykład w przypadku Grecji problematyczne jest, czy dzielić się z Niemcami swoimi zasobami gazu, kiedy – jak pamiętamy – w trakcie kryzysu ekonomicznego w Grecji Niemcy wcale nie były skore, żeby wziąć na siebie część greckiego długu. Hiszpanie z kolei podnosili z przekąsem, że w przeciwieństwie do niektórych krajów, oni prowadzili odpowiedzialną politykę energetyczną i mają zapasy surowców energetycznych.