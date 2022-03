Sondaż: Polacy za embargiem na import gazu, ropy i węgla z Rosji nawet, jeśli będzie wzrost cen

58,9 proc. uczestników sondażu SW Research zrealizowanego dla rp.pl ocenia, że Unia Europejska powinna wprowadzić embargo na import gazu, ropy i węgla z Rosji nawet, jeśli będzie się to wiązać ze znacznym wzrostem cen tych surowców. Przeciwnego zdania jest 13,4 proc. ankietowanych.

W badaniu, którego wyniki opublikowano w niedzielę, opinii na ten temat nie miało 27,7 proc. osób.

Wprowadzenie embarga częściej popierają mężczyźni - 62 proc. wobec 56 proc. kobiet. Rozwiązanie to ma wyraźnie wyższe poparcie wśród osób w wieku 35-49 lat (61 proc.) oraz 50+ (65 proc.). Wśród najmłodszych badanych ma najwięcej przeciwników - 23 proc.

Embargo na import surowców z Rosji ma najwięcej zwolenników wśród osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym - 70 proc. oraz wyższym (60 proc.), a najmniejsze wśród osób z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym - 49 proc. W tej ostatniej grupie jest też największy odsetek przeciwników takiej polityki (20 proc.).

Najwięcej popierających embargo jest wśród osób z dochodami 1001-2000 PLN netto: 66 proc. oraz 3001-5000 PLN - 65 proc. Najrzadziej popierają to rozwiązanie osoby o najniższych dochodach (do 1000 PLN, 44 proc.). Najczęściej popierają zakaz importu mieszkańcy małych miast do 20 tys. mieszkańców (64 proc.), miast 200-499 tys. mieszkańców (66 proc.). Najmniej popierających jest w miastach 100-199 tys. mieszkańców, gdzie popiera je 53 proc. badanych oraz na wsi (57 proc. zwolenników).

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line 22 i 23 marca br. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.