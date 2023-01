Spada zapotrzebowanie na prąd

Między stabilizacją a spadkiem - tak sytuują się opinie w sondzie przeprowadzonej przez WNP.PL w Orlenie, Polenergii, E.ON i Tauronie na temat zużycia energii. Gospodarka już zaciska pasa.

- Wyższe niż w ostatnich latach stopy procentowe czy niepewna sytuacja geopolityczna na świecie sprzyjają raczej chłodzeniu gospodarki globalnej niż jej pobudzaniu. Dlatego też należy się spodziewać stabilizacji w zapotrzebowaniu na energię w 2023 roku - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes PGE.

- W 2023 roku przeważą czynniki wpływające na spadek zapotrzebowania na energię w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, jednak może on być nierównomierny w ciągu roku - komentuje Jarosław Bogacz, członek zarządu Polenergii.

- Istnieją obawy o globalną koniunkturę gospodarczą, jednak jesteśmy przekonani, że recesja nie dotknie Polski. W związku z tym spodziewamy się popytu na energię na podobnym, wysokim poziomie jak w 2022 roku - mówi Paweł Szczeszek, prezes zarządu Tauron Polska Energia.

W I połowie 2022 roku, jak wynika z danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych, krajowe zużycie energii elektrycznej, mimo dwóch miesięcy gorszych niż w 2021 roku, było większe niż w I połowie 2021 roku o około 1,21 proc.

Kolejne miesiące 2022 roku, od lipca do listopada, cechowało, z wyjątkiem sierpnia, mniejsze krajowe zużycie energii elektrycznej. Po pierwszych 11 miesiącach 2022 roku było o 0,17 proc. niższe niż rok wcześniej.

Jakiej koniunktury na rynku energii elektrycznej w Polsce w 2023 roku w porównaniu do 2022 roku spodziewają się energetycy?

Swoimi opiniami na ten temat podzielili się z WNP.PL: Wojciech Dąbrowski - prezes zarządu PGE, Paweł Szczeszek - prezes zarządu Tauron Polska Energia, Jarosław Dybowski - dyrektor wykonawczy ds. energetyki PKN Orlen, Andrzej Modzelewski – prezes zarządu E.ON Polska i Jarosław Bogacz - członek zarządu Polenergii.

Jarosław Bogacz, Polenergia: Wiele będzie zależało od sytuacji ekonomicznej i czynników pogodowych; istotna rola prosumentów

- Wysokie ceny energii już powodują jej oszczędzanie. Popyt na energię w drugiej połowie 2022 roku nieznacznie, ale sukcesywnie spadał. W 2023 roku ten trend się pogłębi, zwłaszcza w dużych przedsiębiorstwach, dla których energia jest istotnym kosztem działalności. Tutaj też w 2023 roku coraz bardziej widoczny będzie wpływ odpowiedzi strony popytowej na rynek, gdzie w okresach wysokich cen pobór energii będzie ograniczany przez samych odbiorców.

Nieco inaczej sytuacja może przedstawiać się dla małych i mikroprzedsiębiorstw, uprawnionych do zamrożonej ceny, oraz odbiorców domowych. Zablokowane wzrosty cen i płaskie stawki w taryfach nie wygenerują odpowiedniej zachęty do oszczędności energii. Dodatkowo wzrost udziału pomp ciepła i odbiór energii w systemie „net meteringu” powodują wzrost zużycia w okresach jesienno-zimowych, kosztem letnio-wiosennych.

Myślę, że w 2023 roku przeważą czynniki wpływające na spadek zapotrzebowania na energię w KSE, jednak może on być nierównomierny w ciągu roku i zaobserwujemy wzrost/utrzymanie zapotrzebowania w okresie zimowym i jego spadek w okresie letnim. Wiele też będzie zależało od sytuacji ekonomicznej i czynników pogodowych, czyli zarówno temperatur, jak i czynników sprzyjających generacji energii przez prosumentów.

Wojciech Dąbrowski, PGE: Należy się spodziewać stabilizacji w zapotrzebowaniu na energię. Gospodarka się schładza

- Zmiany w zapotrzebowaniu na energię elektryczną w krótkim i średnim terminie są zależne od wielu czynników, wśród których jednym z podstawowych jest poziom koniunktury gospodarczej. Wyższe niż w ostatnich latach stopy procentowe czy niepewna sytuacja geopolityczna na świecie sprzyjają raczej chłodzeniu gospodarki globalnej niż jej pobudzaniu. Dlatego też należy się spodziewać stabilizacji w zapotrzebowaniu na energię w 2023 roku.

Oczywiście jest to scenariusz nieuwzględniający szybkiego i pozytywnego z punktu widzenia świata zachodniego zakończenia wojny za naszą wschodnią granicą. Byłaby to znakomita wiadomość dla Ukrainy i dla całego świata. Dla europejskich gospodarek byłby to impuls do zwiększonego optymizmu inwestycyjnego, co mogłoby spowodować wzrost zapotrzebowania na energię. Staramy się być gotowi na oba te scenariusze. Natomiast trendy długoterminowe, takie jak elektryfikacja transportu, przemysłu i ogrzewnictwa, powinny nadal sprzyjać wzrostowi popytu na energię elektryczną.

Jarosław Dybowski, Orlen: Rok 2023 będzie wymagający dla energetyki i gospodarki-niestabilność i wysokie ceny surowców

- Rok 2023 zapewne nadal będzie wymagający, nie tylko dla polskiej energetyki, ale też dla całej gospodarki. W najbliższych kwartałach krajowa koniunktura będzie odzwierciedlała skutki sankcji nałożonych na Rosję przez Unię Europejską.

W związku z tym ceny surowców energetycznych na rynkach światowych czy uprawnień do emisji CO2 wciąż mogą podlegać dynamicznym zmianom. Obserwować należy też łańcuchy dostaw, w których występować mogą okresowe przestoje bądź przerwy.

Według ostrożnych szacunków, w drugiej połowie roku możliwe jest uspokojenie sytuacji i stopniowy powrót na ścieżkę wzrostu gospodarczego. Tym samym wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, które w pierwszej połowie tymczasowo może spaść, powinien wrócić do dotychczasowego trendu. Wpływ na odbicie gospodarcze będzie miała też sytuacja międzynarodowa, w szczególności dalszy przebieg wojny Rosji z Ukrainą.

Andrzej Modzelewski, E.ON Polska: Uczestnicy rynku zintensyfikowali działania prowadzące do przejścia na własne, zielone źródła wytwórcze

- Faktycznie już w 2022 widzimy spadek zużycia energii. Nie wiadomo, jak zachowają się odbiorcy w 2023. Jak widzimy, FED i EBC podnoszą stopy procentowe, pojawiają się również sygnały o możliwej recesji. To wszystko może się odbić na PKB i co za tym idzie - zużyciu energii.

Przy wprowadzeniu mechanizmów ograniczenia cen istnieje ryzyko, że zarządca rozliczeń nie będzie dysponował wystarczającymi środkami finansowymi na poczet rekompensat. Moim zdaniem trzeba przede wszystkim szukać mechanizmów stymulujących do oszczędzania energii, a nawet nagradzać tego typu oszczędności.

Nie powinno się ograniczać podstawowych zasad rynku, czyli doprowadzenia do sytuacji, w której, jeżeli brakuje jakiegoś towaru, to odbiorcy nie otrzymają odpowiedniego sygnału – w tym przypadku konieczności oszczędzania. Istotne, by regulacja przenosiła faktycznie poniesione przez przedsiębiorstwa energetyczne koszty. Obecnie branża widzi ogromne ryzyka.

E.ON chce razem ze swoimi klientami przejść przez obecny kryzys. Angażujemy się w działania informacyjne i edukacyjne, które promują sposoby oszczędzania energii, budowanie świadomości naszych klientów, np. w zakresie tworzenia magazynów energii, efektywności energetycznej, fotowoltaiki, niskoemisyjnych źródeł produkcji ciepła.