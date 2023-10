Spadek cen energii w Europie obniża zyski EDP Renewables

W pierwszych trzech kwartałach roku EDP Renewables zwiększyła produkcję energii. Spadek jej cen spowodował jednak, że zysk EBITDA nieco się zmniejszył - w sumie to kilkuprocentowy spadek, ale w Europie kilkunastoprocentowy. Najbardziej spadły ceny energii na Starym Kontynencie.

Po trzech kwartałach tego roku EDP Renewables zanotowała trzyprocentowy wzrost ilości wyprodukowanej energii, która wyniosła w sumie 25,2 TWh. Powtarzalna EBITDA (przychody minus koszty operacyjne bez amortyzacji) wyniosła 1,437 mld euro. To wynik o 3 proc. niższy niż przed rokiem, ale biorąc pod uwagę regiony, w jakich operuje EDPR najgorsza jest sytuacja w Europie, gdzie powtarzalna EBITDA spadła o 19 proc. W tym regionie odnotowano także 15-procentowy spadek cen sprzedaży energii (ze 109,1 euro do 93 suro za MWh), podczas gdy globalnie EDPR odnotowała siedmioprocentowy spadek. W USA zanotowano ośmioprocentowy wzrost ceny.

Zysk netto w pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 r. wzrósł o 12 proc., do 467 mln euro.

Ponad cztery piąte inwestycji EDPR trafia do Europy i Ameryki Północnej

EDPR wyjaśnia w komunikacie, że na wyniki wpłynął „wzrost produkcji ze względu na wyższą średnią moc operacyjną MW, a także zyski z rotacji aktywów wynikające m.in. z dwóch transakcji zamkniętych w Hiszpanii i w Polsce. Z kolei negatywny wpływ na wyniki miał wpływ klimatycznego zjawiska El Niño w USA, które obniżyło produkcję energii wiatrowej oraz jednorazowe zwroty regulacyjne w Europie, przede wszystkim w Polsce.

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 roku inwestycje brutto EDPR osiągnęły blisko 3,4 miliarda euro, przy czym ponad 80 proc. nakładów inwestycyjnych EDPR zainwestowano w Europie i Ameryce Północnej. Dług netto wzrósł o 1,1 mld euro w porównaniu do końca 2022 roku, głównie w związku z inwestycjami poczynionymi w celu przyspieszenia transformacji energetycznej zaś częściowo skompensowanymi wpływami z podwyższenia kapitału.

Zgodnie ze strategią rotacji aktywów EDPR, w tym okresie zakończono dwie operacje w Hiszpanii i w Polsce. Podobne transakcje zostały już podpisane w Brazylii i Wielkiej Brytanii, ostatnio poprzez 50-proc. udział EDPR w Ocean Winds. Umowy dotyczące rotacji aktywów pozwalają firmie przyspieszyć tworzenie dodanych wartości, jednocześnie umożliwiają recykling kapitału w celu ponownego inwestowania w dodatkowy rozwój odnawialnych źródeł energii.

W aktywach EDPR najszybciej rośnie moc zainstalowana fotowoltaiki

Po 3 kwartałach 2023 roku firma dysponuje mocą zainstalowaną na poziomie 15,1 GW, co stanowi wzrost rok do roku o 8 proc. W tym okresie firma zainstalowała 669 MW w projektach fotowoltaicznych, co jest technologią szybko rozwijającą się w ramach strategii EDPR. Firma w dalszym ciągu rozwijała projekty wiatrowe (zainstalowano 162 MW) i uruchomiła pierwsze 16 MW w obszarze magazynów energii.

EDPR ma w budowie łącznie 5,2 GW mocy. Silna aktywność spółki w ramach umów PPA ze spółkami korporacyjnymi i przedsiębiorstwami użyteczności publicznej pozwoliła już zabezpieczyć około 55 proc. przyłączy planowanych do 2026 roku.