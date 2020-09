Spadek inwestycji w sektorze dystrybucji energii

Widzimy niepokojące zjawisko. Energetyczne spółki skarbu państwa ogłaszają obecnie znacznie mniej przetargów niż w roku 2019. Mam nadzieję, że wrzesień i październik będą okresem, kiedy te inwestycje się odmrożą, gospodarka zacznie odbijać i energetyka polska będzie dalej inwestować – mówi WNP.PL Tomasz Łątka, członek zarządu Apator, dyrektor ds. automatyzacji pracy sieci.

Wskazuje, że chociaż obecnie istnieje stagnacja na rynku inwestycji w sieci średniego napięcia, to patrząc długoterminowo te inwestycje są niezbędne.- Ten trend został obecnie trochę wstrzymany, ale niemożliwe jest odwrócenie się od trendu automatyzacji sieci elektroenergetycznej w Polsce – ocenia Tomasz Łątka.Jak wyjaśnia, rozwój energetyki rozproszonej, w tym farm fotowoltaicznych i wiatrowych, będzie wymuszał inwestycje w sieci.Tomasz Łątka przypomina, że w ostatnich latach odbyło się wiele aukcji OZE i w latach 2021-23 spodziewany jest boom inwestycyjny w sektorze fotowoltaiki. Energia z tych farm musi zostać odebrana przez firmy energetyczne. To będzie oznaczać, że będą potrzebna narzędzia m.in. do bilansowania energii.