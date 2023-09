Spadek produkcji prądu z węgla rodzi napięcia. "Winni" są znani

Związkowcy z Taurona Wydobycie sygnalizują, że Grupa Tauron, której częścią była do niedawna ich spółka, nie odbiera zakontraktowanego węgla. A ta nie bardzo ma teraz co z nim robić, bo produkcja prądu z węgla spadła, a składy przy elektrowniach wypełnione.





Grupa Tauron w I półroczu 2023 wyprodukowała z węgla o 22 proc. prądu mniej niż rok wcześniej, a w samym II kwartale 2023 aż o 41 proc,. mniej niż rok wcześnie.

To, jak wyjaśniał Krzysztof Surma, wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia, efekt m.in. importu energii i spadku zużycia prądu w Polsce, co dotkliwie odczuwają bloki grupy klasy 200 MW.

Związkowcy Taurona Wydobycie zasygnalizowali, że Grupa Tauron nie odbiera całości zakontraktowanego węgla, a z grupy słychać, że "składy przyelektrowniane są właściwie w całości wypełnione".

Tauron Polska Energia w raporcie za I półrocze 2023 roku przedstawił m.in. dane operacyjne, czyli dotyczące produkcji energii elektrycznej, czy dostaw energii do odbiorców, a więcej dystrybucji energii.

W Polsce znaczny spadek zużycia prądu, a jego produkcji jeszcze większy

Krzysztof Surma, wiceprezes zarządu Taurona Polska Energia ds. finansów podczas konferencji online ocenił, że wyniki finansowe grupy za I półrocze 2023 są dobre, a zarazem wskazał, że wyniki operacyjne są słabsze licząc rok do roku.

- Wyniki finansowe są dobre, ale wyniki operacyjne są słabsze rok do roku. To pochodna sytuacji makroekonomicznej w kraju - powiedział Krzysztof Surma.

Wskazał, że w Polsce „mamy do czynienia ze spadkiem gospodarczym w ostatnich dwóch kwartałach, ze spadającym wskaźnikiem PMI , który sygnalizuje dalszy spadek koniunktury w kraju”.

- To, co kluczowe dla naszej grupy to w I półroczu (2023 - red.) mieliśmy do czynienia z 5 proc. spadkiem zużycia energii elektrycznej w kraju, Ten spadek praktycznie jeden do jednego przekłada się na wyniki naszego segmentu dystrybucji i na ilość dystrybuowanej energii - komentował Krzysztof Surma.

Grupa Tauron w I półroczu 2023 wykazała dystrybucję energii elektrycznej na poziomie 25,98 TWh, czyli o 5 proc. mniejszą niż przed rokiem, a w samym II kwartale 2023 na poziomie 12,32 TWh, a zatem o 7 proc. mniejszą niż rok wcześniej.

Z kolei, jak podawał Krzysztof Surma, spadek produkcji energii elektrycznej w Polsce w I półroczu 2023 w porównaniu do I półrocza 2022 wyniósł około 10 proc.

W Polsce spadek produkcji prądu z węgla kamiennego o 13 proc,. ale w Tauronie większy

- Można by podzielić ten spadek produkcji na dwie części: jedną, która wynika ze spadku zużycia energii w Polsce - 5 proc., i następne 5 proc. jako skutek odwrócenia sytuacji, jeśli chodzi o import i eksport energii elektrycznej. W I półroczu 2023 Polska z eksportera energii została importerem i 5 proc. spadek produkcji energii w Polsce wynika właśnie z importu energii do Polski - komentował Krzysztof Surma.

Grupa Tauron w I półroczu 2023 wyprodukowała 0,87 TWh energii elektrycznej z OZ, czyli o 5 proc. mniej niż rok wcześniej, o czym jak mówi Krzysztof Surma zadecydowała produkcja bloków biomasowych. W samym II kwartale 2023 tauronowska produkcja prądu z OZE wyniosła 0,34 TWh i była o 9 proc. mniejsza niż rok wcześniej.

Natomiast grupa w I półroczu 2023 wyprodukowała 5,39 TWh prądu z węgla, co oznaczało rok do roku spadek o 22 proc. W samym II kwartale 2023 Tauron wytworzył z węgla 2,08 TWh i było to aż 41 proc. mniej niż rok wcześniej.

- Nasze bloki, szczególnie 200 MW, są blokami, które domykają system i są najbardziej wrażliwe na spadki w zużyciu energii w kraju. Ze względu na koszty eksploatacyjne są w pierwszej kolejności wyłączane i stąd tak istotny spadek produkcji energii elektrycznej rok do roku. Nowe Jaworzno pracuje stabilnie, ale jeśli chodzi o bloki 200 MW, to one się nie mieściły w systemie i stąd tak duży spadek produkcji - wyjaśniał Krzysztof Surma.

W I półroczu 2023 vs I półrocze 2022 jak podał Tauron w prezentacji, w skali całego kraju spadek produkcji elektrowni na węgiel kamienny wyniósł 13 proc, a na brunatny prawie 27 proc. przy wzroście produkcji prądu z gazu po spadku cen gazu i z OZE ze względu na m.in. wzrost mocy instalacji PV.

Spadek produkcji energii elektrycznej z węgla kamiennego dociera do kopalni

Jak poinformowała m.in. „Solidarność” Zakładu Górniczego Sobieski Taurona Wydobycie, który jeszcze niedawno był w Grupie Tauron a dziś jest spółką Skarbu Państwa, Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ Solidarność w Tauronie Wydobycie zwróciła się z pismem do Pawła Szczeszka, prezesa Taurona Polska Energia, w którym wyraża zaniepokojenie informacją "o braku odbioru zakontraktowanego przez grupę Tauron naszego węgla".

Związkowcy napisali m.in., że niedobranie przez koncern od początku 2023 do końca sierpnia 2023 ponad 800 tys. ton węgla zmusiło Tauron Wydobycie do sięgania po środki z dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych, a także, że odbiory węgla w II i III kwartale 2023 są realizowane na poziomie poniżej 35 proc.

Na koniec, jak wynika z komunikatu Solidarności Zakładu Górniczego Sobieski, autorzy pisma żądają m.in. odbioru zakontraktowanych ilości węgla w całości, a samo pismo trafiło również do wiadomości m.in. premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego i Jacka Sasina, ministra aktywów państwowych.

Do sprawy podnoszonej przez związkowców odniósł się podczas konferencji Krzysztof Surma.

- Jeśli chodzi o spalanie węgla to spadek produkcji o 41 proc,. kwartał do kwartału jasno wskazuje, że produkcja w tym roku jest znacząco niższa więc i spalanie jest znacząco niższe. Składy przyelektrowniane są właściwie w całości wypełnione, więc możliwości istotnego zwiększenia odbioru węgla są limitowane. Natomiast robimy, co w naszej mocy, żeby węgla spalać trochę więcej - mówił Krzysztof Surma wskazując, że w okresie jesienno-zimowym zużycie węgla wzrośnie, bo m.in. instalacje PV będą mniej produkowały.

- Kontrakty zasadniczo mają charakter roczny więc nie są zdeterminowane miesięczne wolumeny odbioru. Jeśli przyjmiemy liniowe wykorzystanie węgla z tych kontraktów, to widzimy pewne opóźnienie w ich realizacji. To wynika z zapotrzebowania systemowego, ze spadku zużycia energii elektrycznej w kraju, importu energii elektrycznej do Polski. Bloki energetyczne domykające system mają to do siebie, że nie są w stanie liniowo spalać węgla w ciągu roku - mówił Krzysztof Surma.

Grupa Tauron w I półroczu 2023 osiągnęła 4,3 mld zł raportowanego zysku EBITDA(zysk/strata operacyjna powiększony o amortyzację oraz odpisy na aktywa niefinansowe), czyli o 82 proc. więcej niż przed rokiem odnotowując w I półroczu 2023 1,87 mld zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu do 627 mln zł uzyskanych w analogicznym okresie 2022 roku.