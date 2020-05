Spadek zysku i przychodów ML System

ML System wypracowało w 2019 roku 93,4 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 3,5 mln zł zysku netto. To spadek w porównaniu z rokiem 2018, kiedy przychody ze sprzedaży wyniosły 123,3 mln zł, a zysk netto 5,7 mln zł.

Szyby z powłoką kwantową wyprodukowane jeszcze w warunkach laboratoryjnych zostały już zainstalowane na części biurowej nowej fabryki ML System. Przed masowym wdrożeniem do produkcji planowane jest wykonanie kilku pilotażowych instalacji w kraju i za granicą.- Znani krajowi i zagraniczni producenci stolarki otworowej, jak również międzynarodowe koncerny szklarskie potwierdziły zdolność wykorzystania produktu, przy jednoczesnym użyciu ich kanałów dystrybucji - wskazuje Dawid Cycoń.ML System w istniejących halach produkcyjnych pracuje także nad rozwojem technologii powłok pasywnych w ramach projektu 2DGlass. Zakłada on poprawę parametrów szyb zespolonych powszechnie stosowanych w budownictwie i transporcie.Spółka otrzymała 16,8 mln zł dofinansowania od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na wdrożenie tego produktu. Planowana data wdrożenia komercyjnego szyb pasywnych 2DGlass to II kwartał 2022 r.W 2019 roku spółka uruchomiła sprzedaż do klientów indywidualnych zainteresowanych uczestnictwem w programie Mój prąd. Dotychczasowe miesiące funkcjonowania oferty B2C zarząd spółki ocenia pozytywnie, obserwuje rosnące zainteresowanie prosumenckimi instalacjami fotowoltaicznymi.Przewagę konkurencyjną dostrzega zarówno w jakości wykonania produktów, a także rozpiętości oferty. Firma, jako jedyna na rynku, proponuje kolorowe panele oraz wytrzymałe i wysokowydajne moduły dedykowane systemowym zadaszeniom tarasów i miejscom postojowym – tzw. „carportom”.