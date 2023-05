Spadek zysku polskiego producenta oświetlenia. Ale ma być lepiej

Zysk netto Lena Lighting, polskiego producenta systemów oświetleniowych, w pierwszym kwartale 2023 r. był na poziomie 2 mln zł podczas gdy w tym samym okresie roku 2022 r. wyniósł on 3,1 mln zł.

Przychody grupy Lena Lighting w pierwszym kwartale 2023 r. wyniosły 41,2 mln zł, podczas gdy w tym samym okresie roku 2022 były na poziomie 40,5 mln zł.

Sprzedaż na rynku krajowym była na poziomie 18,8 mln zł a sprzedaż na rynkach zagranicznych wyniosła 22,3 mln zł,

Grupa przyznaje, że tradycyjnie drugi kwartał jest najsłabszym kwartałem w roku w branży oświetleniowej.

Przychody grupy na rynku krajowym w pierwszym kwartale roku 2023 były wyższe do przychodów osiągniętych w pierwszym kwartale roku 2023 i zamknęły się kwotą 18,8 mln zł, w porównaniu do sprzedaży w pierwszym kwartale 2022 roku, kiedy wynosiły 17,1 mln zł. - to wzrost o 9,82 proc.

Na rynkach zagranicznych wartość przychodów w pierwszym kwartale 2023 r. zamknęła się kwotą 22,3 mln zł, w odniesieniu do 23,4 mln zł za 1 kwartał 2022 r. - co oznacza spadek 4,55 proc.

Spadek zysku netto firmy Lena Lighting. Zarząd ma się starać o poprawę wyników

Zysk z działalności operacyjnej spadł z 4,2 mln zł w pierwszym kwartale 2022 r. do 2,5 mln zł w pierwszym kwartale 2023 r.

- Wpływ na spadek wyniku netto w pierwszym kwartale w stosunku do roku ubiegłego miały wyższe koszty wytworzenia wynikające głównie ze wzrostu cen materiałów, surowców i energii do produkcji wyrobów wytwarzanych w grupie - wyjaśnia Lena Lighting w komunikacie.

Jak dodano, zarząd spółki "dołoży wszelkich starań aby osiągnąć w 2023 roku wyższe wyniki zarówno w zakresie przychodów ze sprzedaży jak i zysku netto".

- Czynnikiem mającym wpływ na wynik finansowy w pierwszym kwartale 2023 r. była koniunktura gospodarcza, koszty działań marketingowy oraz wycena aktywów. Na dzień dzisiejszy zarówno konflikt zbrojny na Ukrainie jak i pandemia wirusa Covid-19 nie miała negatywnego wpływu na wyniki finansowe osiągnięte przez grupę za pierwszy kwartał 2023 roku. Spółki w grupie funkcjonują w chwili obecnej bez zakłóceń - tłumaczy Lena Lighting.

Z powodu wyraźnej sezonowości nadchodzi tradycyjnie słaby kwartał

Spółka podkreśla, że sprzedaż w branży oświetleniowej cechuje się dość wyraźną sezonowością.

- Drugi kwartał należy do najsłabszych, gdyż w tym okresie nie przypada szczyt sezonu dla żadnej z grup produktowych znajdujących się w portfelu grupy. Najniższe wyniki grupa osiąga co roku w tymże kwartale - podkreślono w komunikacie.

Jak dodano, drugi kwartał roku jest zawsze okresem niższej sprzedaży ze względu na sezonowości w branży oświetleniowej.

- Najważniejsze jednakże dla wyniku naszej Grupy informację będą spływały wraz z zamówieniami od klientów dokonywanymi zazwyczaj w końcówce maja i czerwca, gdyż wtedy przypada okres planowania sprzedaży na sezon jesienno-zimowy, który jest okresem najwyższej sprzedaży w branży oświetleniowej. Wynika to z oddawania do końca roku inwestycji budowlanych i koniecznością ich wykończenia - zaznaczono.

Lena Lighting to producent systemów oświetleniowych, siedziba spółki znajduje się w Środzie Wielkopolskiej. Grupa zatrudnia ok. 420 pracowników.

Akcje Lena Lighting są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Większościowym akcjonariuszem jest prezes Włodzimierz Lesiński posiadający 59,72 proc. akcji, fundusz OFE Nationale-Nederlanden posiada 11,91 proc., fundusz OFE PKO BP Bankowy ma 5,32 proc. a Robert Gubała posiada 5,00. proc. Reszta, czyli 18,43 proc., należy do mniejszych inwestorów.