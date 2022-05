Spalanie węgla w sądzie. Rusza proces Greenpeace przeciwko PGE GiEK

W środę, 18 maja 2022 roku, w Sądzie Okręgowym w Łodzi ma się odbyć pierwsza rozprawa w procesie z powództwa Fundacji Greenpeace Polska przeciwko spółce PGE GiEK. Aktywiści domagają od niej zakończenia emisji gazów cieplarnianych powstających ze spalania węgla do 2030 roku.





Atmosfera wgląda na napiętą. PGE GiEK mówi m.in. o "ataku na krajową suwerenność energetyczną", a działacz Greenpeace, że "prezes PGE Wojciech Dąbrowski lubi powtarzać puste słowa o dążeniu firmy do neutralności klimatycznej".

Sprawa rozpoczęła się od złożenia przez Greenpeace pozwu przeciwko PGE GiEK w marcu 2020 roku. Na początku 2021 roku pomiędzy stronami prowadzone były mediacje, ale nie doszło do porozumienia.

Pozwy sądowe powoli stają się ważną strategią w walce z kryzysem klimatycznym.

Chodzi o proces, w którym Greenpeace pozwał należącą do koncernu PGE spółkę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - właściciela m.in. elektrowni i odkrywek węgla Bełchatów oraz Turów. Pozew bazuje na art. 323 Prawa ochrony środowiska.

- Domagamy się od PGE GiEK zakończenia emisji gazów cieplarnianych powstających ze spalania węgla do 2030 roku. Ten postulat wynika bezpośrednio z aktualnej wiedzy naukowej i bazuje na raportach międzyrządowego zespołu ds. zmian klimatu. Według nich, żeby uniknąć najbardziej katastrofalnych skutków kryzysu klimatycznego musimy odejść od węgla do 2030 roku - mówi Piotr Wójcik, analityk rynków energetycznych w Greenpeace, cytowany w komunikacie.

PGE GiEK stwierdza, że w omawianym procesie "aktywiści domagają się całkowitego zamknięcia wszystkich elektrowni spółki w ciągu najbliższych 8 lat".

Spółka komentuje, że „pozew aktywistów ekologicznych z fundacji Greenpeace przeciwko największemu krajowemu wytwórcy energii jest bezprecedensowy”, bo jak wskazuje „wg dostępnych informacji, nigdy dotąd, w żadnym innym kraju UE, Greenpeace nie zażądał zamknięcia wszystkich konwencjonalnych aktywów wytwórczych w tak krótkiej perspektywie czasowej.”

Spółka podkreśla przy tym , że „ tymczasem są w Europie kraje, które emitują więcej dwutlenku węgla niż Polska”.

„Wyłączenie elektrowni, które dziś pokrywają około 36 proc. krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną, w tak krótkim czasie całkowicie zdestabilizowałoby polski system energetyczny doprowadzając do przerw w dostawie energii oraz dalszego, nawet kilkukrotnego wzrostu jej cen”- czytamy w stanowisku PGE GiEK.

„Tak duże i gwałtowne obniżenie mocy zainstalowanych nie pozostałoby bez wpływu na rynek energii w całej Unii Europejskiej. Pozew organizacji Greenpeace można interpretować więc nie tylko jako działanie na szkodę polskiej gospodarki i polskich obywateli oraz atak na krajową suwerenność energetyczną, ale również jako chęć zachwiania stabilnością gospodarki całej Unii Europejskiej” czytamy również w stanowisku PGE GiEK.

Jedna z pierwszych tego typu spraw w Polsce

Natomiast Grenepeace wskazuje m.in., że już w 2018 roku zapowiedział, że podejmie kroki prawne przeciwko PGE, jeśli spółka nie podejmie działań na rzecz redukcji emisji swoich węglowych elektrowni i „w związku z dalszym brakiem planów spółki dotyczących odejścia od węgla, w marcu 2020 roku Greenpeace złożył pozew przeciwko PGE GiEK”.

- Emisje gazów cieplarnianych pochodzące z działalności koncernu PGE GiEK bezpośrednio wpływają na pogłębianie się kryzysu klimatycznego. Prezes PGE Wojciech Dąbrowski lubi powtarzać puste słowa o dążeniu firmy do neutralności klimatycznej, jednak nie podejmuje ku temu żadnych realnych działań - powiedział Piotr Wójcik, cytowany w komunikacie.

- W roku 2021 emisje grupy PGE wzrosły o 19 proc. w stosunku do poprzedniego roku. To nie jest żadna zielona zmiana, o której mówi PGE. Dlatego pozwaliśmy właściciela m.in. Bełchatowa i Turowa. Domagamy się sprawiedliwości klimatycznej. Na świecie podobne sprawy znalazły już swoje pozytywne rozwiązania przed sądami. Przykładem może być Holandia, gdzie sąd nakazał koncernowi Shell głęboką redukcję emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. - powiedział Piotr Wójcik.

PGE GiEK oceniał, że spełnienie żądań Greenpeace byłoby zaprzeczeniem idei sprawiedliwej transformacji energetycznej.

"Dzika transformacja forsowana przez Greenpeace miałaby katastrofalne skutki zarówno na płaszczyźnie społecznej, ekonomicznej i bezpieczeństwa energetycznego Polski. Spowodowałaby uzależnienie się Polski od energii pochodzącej z zagranicznych źródeł i częstokroć wytwarzanej z wysokoemisyjnych surowców importowanych spoza Unii Europejskiej"- m.in. czytamy w komunikacie PGE GiEK.

Greenpeace w sprawie przeciwko PGE GiEK reprezentuje Miłosz Jakubowski, radca prawny z Fundacji Frank Bold.

- Pozwy klimatyczne powoli stają się ważną strategią w walce z kryzysem klimatycznym. Społeczeństwo ma prawo domagać się od emitentów ograniczenia szkodliwej działalności, a przed zagranicznymi sądami zapadają już pierwsze wyroki zobowiązujące do znaczącego ograniczenia negatywnego oddziaływania na klimat. Pozew przeciwko PGE GiEK to jedna z pierwszych tego typu spraw w Polsce - powiedział Miłosz Jakubowski, cytowany w komunikacie Greenpeace.