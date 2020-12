Spodek w Katowicach oświetlony ku pokrzepieniu serc

W 2020 roku wszystko się zmieniło. Pandemia COVID-19 przynosi negatywne skutki dla wielu branż, firm, podmiotów. Potrzebujemy dobrych wiadomości i przyjaznych gestów, choćby symbolicznych. Z taką intencją, na elewacji jednej z architektonicznych ikon Katowic, zarządca hali zaplanował trzy wieczory projekcji laserowych. Wyświetlane będą życzenia i pozytywne przekazy, po raz pierwszy pochodzące także od mieszkańców miasta i sympatyków Spodka.

- Dzięki wsparciu partnerów, którym, tak jak nam, los tego pięćdziesięciolatka nie jest obojętny, obiekt został ponownie podświetlony. I choć nadal ze względów epidemicznych nie mogą się w nim odbywać imprezy, chcemy zaproponować coś pozytywnego i jednocześnie absolutnie bezpiecznego, na zewnątrz - dodaje Marcin Stolarz.Po trwającej od marca 2020 r. przerwie w codziennym podświetlaniu (wyjątkiem były np. akcje solidarnościowe lub o charakterze społecznym), Spodek jest ponownie bardzo dobrze widoczny po zmroku.- Wszystkim sympatykom Spodka dziękujemy za zainteresowanie, słowa zrozumienia i wyrazy wsparcia. Postanowiliśmy spróbować się za nie odwdzięczyć w wyjątkowy sposób. Na fasadzie wyświetlimy życzenia, pokrzepiające przekazy, słowa, które chcielibyśmy, by poprawiły nam nastroje, choć na chwilę - mówi Marcin Stolarz.Planowane daty laserowych projekcji to 9 grudnia 2020, 23 grudnia 2020 i 4 stycznia 2021. Od 10 grudnia br. poprzez profil Spodka w serwisie społecznościowym Facebook będzie można przesyłać propozycje życzeń do wyświetlenia przed Świętami Bożego Narodzenia oraz na początku nowego roku.- Spodek to serce Katowic. Zachęcamy, by właśnie tu podzielić się swoimi dobrymi emocjami - podsumowuje Marcin Stolarz, prezes PTWP Event Center.Spodek to obiekt z bogatą historią wydarzeń rozrywkowych, sportowych i wystawienniczych. Oddany do użytku w 1971 roku, wpisał się na stałe w krajobraz Katowic i stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych ikon architektury w Polsce.Od 45 lat gości wielkie wydarzenia, koncerty, imprezy sportowe i wystawiennicze. Trybuny Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek mieszczą 11 tys. osób, kompleks zawiera m.in. lodowisko, basen, salę gimnastyczną oraz hotel.