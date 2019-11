Spółka Erbudu ma dwie umowy na budowę farm wiatrowych

Zarząd Erbudu poinformował z opóźnieniem, że PBDI, spółka zależna w 90 proc. od Erbudu, podpisała 6 listopada dwie umowy na budowy farm wiatrowych. Łączna wartość obu kontraktów to 79,2 mln zł netto.

Termin realizacji umowy to 15 luty 2021 r.Erbud poinformował, że 28 listopada 2019 r. PBDI otrzymała pisemne polecenie rozpoczęcia prac, w efekcie czego przystąpiła do realizacji umowy.Druga z umów zawartych przez PBDI przewiduje wykonanie kompleksowych robót branży budowlanej i elektrycznej przy budowie farmy wiatrowej Świecie składającej się z 5 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 16,3 MW.Umowa została zawarta ze spółką GB Świecie 404 a całkowita wartość kontraktu netto to 22,36 mln zł.Termin realizacji umowy to 15 luty 2021 r.Erbud poinformował że w wyniku otrzymania pisemnego polecenia rozpoczęcia prac, spółka PBDI przystąpiła do realizacji umowy.Obie spółki, z którymi PBDI zawarło umowy, należą do grupy Green Bear. Grupa Green Bear powstała w styczniu 2007 r. i składa się z kilkunastu spółek celowych dedykowanych poszczególnym projektom.Udziałowcem wszystkich polskich spółek jest Green Bear S.A. z siedzibą w Luksemburgu. Firmę tworzą prywatni inwestorzy z różnych krajów Europy, Polski, Szwajcarii, Luksemburga i Francji.