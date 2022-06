Spółka Famuru sprzedaje projekty fotowoltaiczne za 750 mln zł

Należący do grupy kapitałowej Famur Projekt Solartechnik pozyska łącznie do 750 mln zł w zamian za portfel 184 MW wybudowanych projektów solarnych. Kupującym jest spółka Spoleto, należąca do międzynarodowego niezależnego producenta energii Alternus Energy Group. To jedna z największych wartościowo transakcji w historii branży PV w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Finalizacja transakcji przejęcia 100 proc. udziałów w spółkach celowych o wartości ok. 500 mln zł, ma nastąpić nie później niż w listopadzie 2022 roku, a rozliczenie kolejnych ok. 250 mln zł w okresie nie dłuższym niż kolejne 4 lata.

Projekt Solartechnik od blisko 15 lat specjalizuje się w wielkopowierzchniowych instalacjach i rozwiązaniach fotowoltaicznych dla firm. Od maja 2021 roku spółka jest częścią grupy Famur.

Famur od maja 2021 roku realizuje strategię dywersyfikacji działalności biznesowej, której celem jest przekształcenie firmy w holding inwestujący w zieloną transformację.

Umowa z Alternus Energy Group, podpisana 24 czerwca 2022 roku, to pierwsza transakcja sprzedaży elektrowni solarnych przeprowadzona przez Projekt Solartechnik, od momentu wejścia w struktury grupy Famur. Obejmuje ona sprzedaż 100 proc. udziałów w 32 spółkach celowych posiadających projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 184 MW na różnym etapie rozwoju oraz budowę elektrowni solarnych na bazie tych projektów. Firma świadczyć będzie po sprzedaży usługę utrzymania farm fotowoltaicznych będących przedmiotem transakcji.

Projekt Solartechnik wspiera zieloną transformację Famuru

Projekt Solartechnik od blisko 15 lat specjalizuje się w wielkopowierzchniowych instalacjach i rozwiązaniach PV dla firm. Od maja 2021 roku spółka jest częścią grupy Famur.

- Rozwijamy naszą ofertę usług w obszarze wielkoskalowych instalacji fotowoltaicznych oraz rozwiązań PV dla segmentu B2B. Rozpoczynaliśmy od rynku niemieckiego i budowy jednej z największych elektrowni solarnych w Europie, nasze kompetencje zdobywaliśmy również rozwijając projekty w innych krajach europejskich. Przez ostatni rok nasza firma przeszła dużą zmianę. Ze strony Famuru otrzymaliśmy wymierne wsparcie m.in. finansowe i w zakresie łańcucha dostaw, z którego pomocą niemal dwukrotnie zwiększyliśmy nasz portfel projektów, natomiast TDJ wspierał nas w procesie transakcyjnym - mówi Maciej Marcjanik, prezes i współwłaściciel Projektu Solartechnik.

Zobacz także: 34 projekty Famuru i Projekt Solartechnik wygrały w aukcji OZE

- Obecna sprzedaż projektów solarnych to pierwsza transakcja o takiej skali, jednak z całą pewnością nie ostatnia. Mamy wielkie aspiracje i ambitne plany - dodaje.

Famur od maja 2021 roku realizuje strategię dywersyfikacji działalności biznesowej, której celem jest przekształcenie firmy w holding inwestujący w zieloną transformację i osiągnięcie do 2024 roku ok. 70 proc. przychodów ze źródeł niezwiązanych z węglem energetycznym. Pierwszym krokiem wdrażania nowej strategii było zaangażowanie w sektor fotowoltaiki wielkoskalowej, poprzez akwizycję spółki Projekt Solartechnik, zrealizowaną wspólnie z TDJ.

Czytaj: Zmiana prawa odblokuje energię z wiatru. Będzie taniej

- Przekształcenie profilu działalności grupy Famur w holding uczestniczący w zielonej transformacji oparliśmy o nasz potencjał kompetencyjny i finansowy. Pomagają w tym 100-letnie doświadczenie w przemyśle i energetyce oraz szanse wynikające z transformacji energetycznej Polski - mówi Mirosław Bendzera, prezes Famuru.

Przez ostatni rok wspólnie z Projektem Solartechnik zwiększaliśmy moc portfela projektów PV, który aktualnie osiągnął poziom ok. 1,9 GW. Równolegle podpisaliśmy umowy typu project finance na sfinansowanie i refinansowanie poniesionych wydatków związanych z budową farm fotowoltaicznych oraz wyemitowaliśmy zielone obligacje o nominalnej wartości 400 mln zł. Reasumując: był to intensywny i owocny czas - dodaje.

Projekty PV

Początkowo portfel fotowoltaiczny Projektu Solartechnik we współpracy z Famurem i TDJ obejmował projekty o mocy ponad 1 GW. Obecnie są to projekty o łącznej mocy ok. 1,9 GW, z czego 134 MW znajduje się w trakcie budowy, a kolejne ok. 200 MW jest w przygotowaniu do realizacji.

Zgodnie z umową sprzedaży Projekt Solartechnik poprowadzi proces budowy projektów farm fotowoltaicznych oraz będzie świadczył usługi serwisowe. Projekty PV są obecnie na różnym etapie rozwoju.

Finalizacja transakcji przejęcia 100 proc. udziałów w spółkach celowych, posiadających projekty solarne o wartości około 500 mln zł, ma nastąpić nie później niż w listopadzie 2022 roku, natomiast rozliczenie kolejnych około250 mln zł w ramach budowy farm solarnych będzie następowało sukcesywnie w okresie nie dłuższym niż kolejne cztery lata.

- Współpraca z Projektem Solartechnik jest kolejnym etapem poszerzania obecności naszej firmy na polskim rynku. Alternus pozostaje aktywny w Polsce, a naszym celem na najbliższe kilka lat, jest osiągnięcie ponad 1 GW gotowych farm. Transakcja związana z Projektem Solartechnik wzmacnia nasze zaangażowanie w Polsce i zwiększa nasz potencjał do ponad 25 proc. docelowej mocy. Prowadzimy rozmowy ze spółką na temat kolejnych projektów mogących wesprzeć realizację tego celu i zamierzamy ogłaszać ich finalizację we właściwym czasie - komentuje Vincent Browne, prezes Alternus Energy.