Spółka Polenergii dostanie kredyt na budowę farmy fotowoltaicznej Strzelino

Polenergia Obrót 2, spółka zależna Polenergii, uzyskała do 90 mln zł kredytu z możliwością zwiększenia na finansowanie budowy farmy fotowoltaicznej Strzelino o mocy zainstalowanej 42,5 MWp -poinformowała Polenergia.

Polenergia poinformowała, że 16 maja 2023 roku jej spółka zależna Polenergia Obrót 2 rozwijająca projekt farmy fotowoltaicznej Strzelino o łącznej mocy zainstalowanej 45,2 MWp, jako kredytobiorca, oraz banki mBank, Pekao i PKO Bank Polski, jako kredytodawcy, zawarły umowę kredytów.

Polenergia podała, że na podstawie tej umowy kredytów banki udzielą Polenergii Obrót 2 kredytu terminowego do łącznej kwoty 90 mln zł, przeznaczonego na finansowanie budowy farmy fotowoltaicznej Strzelino, z możliwością zwiększenia finansowania po spełnieniu dodatkowych warunków określonych w umowie kredytów.

Ponadto, jak podała Polenergia, banki na podstawie umowy kredytów udzielą Polenergii Obrót 2 kredytu VAT do maksymalnej łącznej kwoty 27 mln zł oraz kredytu DSR do maksymalnej łącznej kwoty 9,8 mln zł.

Umowa kredytów przewiduje spłatę kredytu terminowego nie później niż do 16 grudnia 2038 roku, kredytu VAT nie później niż do 31 maja 2024 roku oraz kredytu DSR nie później niż do 16 grudnia 2038 roku.

Polenergia jest grupą energetyczną zajmującą się produkcją, sprzedażą i dystrybucją energii elektrycznej. Największymi akcjonariuszami Polenergii są Mansa Investments (ponad 42 proc. głosów na walnym zgromadzeniu) kontrolowana przez Dominikę Kulczyk i BIF IV Europe Holdings Limited (blisko 32 proc. głosów).