Spółka Tauron Ciepło rozpoczęła sezon grzewczy

Prawie 800 tys. klientów spółki Tauron Ciepło w centralnej części woj. śląskiego może już korzystać z ciepła sieciowego. Koncern podał w czwartek, że jego spółka ciepłownicza uruchomiła dostarczanie ciepła na prośbę wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w regionie.

"Jesteśmy w pełni gotowi na rozpoczęcie sezonu grzewczego. Uruchomiliśmy już dostawy ciepła do kolejnych budynków w Katowicach, Świętochłowicach, Chorzowie, Siemianowicach, w Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej i Będzinie" - powiedział cytowany w czwartkowej informacji koncernu p.o. jego prezesa Artur Michałowski.

Wiceprezes Tauronu Ciepło Sławomir Gibała przypomniał, że tzw. sezon grzewczy jest pojęciem umownym. "Trwa tak długo, jak życzą sobie tego nasi klienci, nie ustalamy żadnego konkretnego terminu rozpoczęcia lub zakończenia sezonu grzewczego. Nasi odbiorcy sami decydują, kiedy ogrzewanie zostanie włączone lub wyłączone, składając indywidualnie wnioski" - wyjaśnił.

"W okresie przejściowym, na początku jesieni, kiedy temperatury zewnętrzne są jeszcze zmienne, dostawy ciepła do mieszkań reguluje automatyka pogodowa, która umożliwia włączenie i wyłączenie dostaw do budynku w zależności od temperatury zewnętrznej. Dlatego nie należy się obawiać, że wniosek zostanie złożony za wcześnie" - zapewnił wiceprezes Tauronu Ciepło.

W tej spółce zgłoszenie rozpoczęcia sezonu grzewczego możliwe jest drogą elektroniczną, za pośrednictwem elektronicznego biura obsługi klienta (e-BOK Ciepło) lub poprzez wniosku mailem. Dostawy są uruchamiane i wstrzymywane w dowolnym terminie, na wniosek wspólnoty, spółdzielni lub zarządcy obiektu.

W poprzednim sezonie grzewczym w elektrociepłowniach grupy Tauron wyprodukowano łącznie około 12 mln gigadżuli (GJ) ciepła. Z ciepła sieciowego dostarczanego przez koncern korzysta ponad 800 tys. mieszkańców, przede wszystkim Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a także np. części woj. małopolskiego oraz Stalowej Woli.

Spółka wskazuje, że miniona zima była wyjątkowo surowa: do końca kwietnia br. średnia temperatura sezonu grzewczego wynosiła 3,9 st. C, podczas gdy rok wcześniej było to 6 st. C. Podobne do ubiegłego sezonu poziomy temperatur odnotowano ostatnio w latach 2010-11.

Tauron Ciepło należy do największych spółek ciepłowniczych w kraju. Łączna moc cieplna zainstalowana jej zakładów wytwórczych - pochodząca w większości z wysokosprawnych źródeł kogeneracyjnych - wynosi ok. 1170 MW. Całkowita wartość mocy zamówionej wynosi 2132 MW.

Łączna długość sieci ciepłowniczej w systemie spółki wynosi ok. 1000 km. Poprzez prawie 4 tys. węzłów cieplnych spółka dostarcza ciepło do 250 tys. gospodarstw domowych. Tauron Ciepło obsługuje łącznie prawie 4 tys. klientów (spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe itp.), ogrzewając blisko 9 tys. budynków w aglomeracji.

Firma w poprzednich latach zrealizowała wiele inwestycji związanych z zabezpieczaniem dostaw ciepła systemowego w regionie. Niezależnie od zawieranych w ramach bieżącej działalności umów przyłączeniowych, prowadzi projekty związane z ograniczaniem smogu.

Ogółem do 2026 r. Tauron Ciepło planuje przyłączenia do sieci ciepłowniczej na poziomie średnio ok. 45 megawatów ciepła rocznie. Na podstawie zawartych dotąd umów w najbliższych latach przewidziano przyłączenie do sieci ciepłowniczej ponad 200 budynków. Oznacza to łączną moc cieplną 137 MW.