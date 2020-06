Spółki energetyczne kontynuują rajd. Do optymizmu wciąż jednak daleko

Od kilku dni na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie mocno rosną akcje spółek energetycznych oraz notowania indeksu WIG Energia. Patrząc jednak na kurs akcji od początku roku, wyceny spółek energetycznych są nadal mocno na minusie.

Chodzi tu o wypowiedź prezesa PGE Wojciecha Dąbrowskiego, który na konferencji wynikowej PGE za pierwszy kwartał 2020 r., która odbyła się 27 maja, powiedział, że pomysł wydzielenia aktywów węglowych od oddzielnej spółki musi uzyskać akceptację administracji rządowej. Jak podkreślił, posiadanie źródeł węglowych utrudnia grupom energetycznym dostęp do finansowania inwestycji. - Portfel węglowy PGE mógłby zostać przeniesiony do spółki, np. w pełni kontrolowanej przez państwo, tak aby grupom energetycznym ułatwić pozyskiwanie finansowania - powiedział wtedy Wojciech Dąbrowski.W podobnej sytuacji do PGE są Tauron i Enea, dysponujące dużymi aktywami węglowymi. Nieco inaczej jest w przypadku grupy Energa, która ma stosunkowo niewiele źródeł wytwarzania na węglu.Przeniesienie aktywów węglowych do spólki celowej pomogłoby grupom energetycznym także w uniknięciu kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2. Po marcowych spadkach, ceny CO2 zaczęły rosnąć i przekroczyły już poziom 20 euro za tonę.Część komentatorów łączy wzrost akcji spółek energetycznych z zapowiedzią finansowania ze strony UE, które ma być przeznaczone na realizację Europejskiego Zielonego Ładu i transformacji energetycznej. Należy pamiętać, że aby część tych pieniędzy trafiło do krajowych spółek energetycznych muszą one wpierw duże kwoty zainwestować.