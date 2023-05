Spółki energetyczne widzą konieczność transformacji. A społeczeństwo?

- Dobrze, że spółki energetyczne widzą konieczność transformacji energetycznej - mówi prof. Wojciech Suwała z Akademii Górniczo-Hutniczej. Prezes Wojciech Dąbrowski zapowiada, że PGE do 2030 r. zainwestuje ok. 75 mld zł, z czego duża część zostanie przeznaczona na OZE.

PGE w 2023 r. przekaże łącznie 10 mld zł na zamrożenie cen energii elektrycznej. Środki te zostaną wykorzystane w ramach rządowej tarczy solidarnościowej.

Dzięki tarczy każda rodzina w Polsce zaoszczędzi ok. 2 tys. zł rocznie na swoich rachunkach za prąd, a duże rodziny i rolnicy nawet 3 tys. zł.

PGE do 2030 r. planuje inwestycje wartości ponad 75 mld zł m.in. w morskie farmy wiatrowe, farmy fotowoltaiczne, źródła ciepła oraz modernizację i rozbudowę sieci dystrybucyjnej.

- Tarcza solidarnościowa łagodzi wpływ wzrostu rynkowych cen energii na budżety gospodarstw domowych. A rosną one przede wszystkim ze względu na rosnące koszty paliw i uprawnień do emisji dwutlenku węgla - mówi prof. Wojciech Suwała z Katedry Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego, Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Doraźne rozwiązanie, nie do utrzymania w dłuższej perspektywie

Przyznaje, że sama tarcza to jednak rozwiązanie doraźne, którego koszty ponoszą budżet państwa i spółki energetyczne.

- W dłuższej perspektywie nie jest ono do utrzymania. O ile ceny paliw powoli stabilizują się i wracają do poziomów sprzed agresji Rosji na Ukrainę, o tyle nie należy oczekiwać spadku cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Narzuca się pytanie, jakie będą ceny energii w przyszłości, czy dalej będziemy narażeni na takie kryzysy. Wyjściem jest uniezależnianie się od wahań cen paliw i pewne mechanizmy rynkowe - odchodzenie od zakupów na rynkach spotowych na rzecz kontraktów długoterminowych czy mechanizmów różnicowych - dodaje prof. Wojciech Suwała.

Podkreśla, że transformacja energetyczna, czyli przejście do dużego udziału źródeł odnawialnych, ma wiele pozytywnych aspektów. To przede wszystkim uniezależnienie od zmian cen paliw, obniżenie emisji, nie tylko gazów cieplarnianych, czy wzrost suwerenności energetycznej, oparcie na źródłach własnych - krajowych.

Przypomina, że niekontrolowalne źródła odnawialne muszą być uzupełnione technologiami sterowalnymi, w przyszłości elektrowniami nuklearnymi czy biomasowymi. Szacuje się, że w roku 2050 Polska powinna mieć około 60 GW w źródłach odnawialnych i 40 GW w źródłach kontrolowalnych.

Przejście do energetyki odnawialnej to konieczność dużych inwestycji

- Przejście do energetyki odnawialnej to konieczność dużych inwestycji rozciągniętych na najbliższe dekady. Nie pozostanie to bez wpływu na koszty, a zatem i ceny energii - wskazuje Wojciech Suwała.

Wskazuje, że popyt na energię elektryczną będzie wzrastał, to nie tylko większe potrzeby gospodarki czy ludności, ale swego rodzaju "druga elektryfikacja". Zmieniają się środki transportu, wzrasta udział samochodów elektrycznych, nawet w transporcie i dystrybucji towarów. Problemem Polski jest jakość powietrza, a istotna jest tu zmiana systemów ogrzewania mieszkań i domów. Dynamika instalacji pomp ciepła jest bardzo duża. Ponadto od kilku lat obserwujemy wzrost liczby instalacji fotowoltaicznych.

Te silne trendy wymagają zmian w systemach dystrybucji energii, dostosowania sieci niskich napięć, co znowu podniesie koszty dostaw energii.

- W zależności od przyjętych kryteriów, różnie można szacować koszty transformacji energetycznej. Za każdym razem mowa jednak o miliardach złotych tylko w perspektywie najbliższych kilku lat. To bezprecedensowe kwoty - znacznie jednak mniejsze od potencjalnych kosztów, które byłyby ponoszone przy spowalnianiu lub zatrzymaniu transformacji energetycznej - ocenia Wojciech Suwała.

Zaznacza, że spółki energetyczne dążą do utrzymania niskich cen energii, ale jednocześnie nie wstrzymują bardzo kosztownych inwestycji związanych z transformacją energetyczną, a jest to jedyny sposób, by chronić obywateli przed wzrostami cen energii w przyszłości.

Czasem zapomina się, że ceny energii wpływają nie tylko na budżety gospodarstw, ale przede wszystkim na koszty ponoszone przez firmy, w tym przemysł. Utrzymanie niskich i stabilnych cen energii to zapewnienie konkurencyjności gospodarki.

- Dobrze, że spółki energetyczne mają świadomość tych procesów i podnoszą te problemy na różnych forach. Ważne, żeby też społeczeństwo było przygotowane na te wyzwania - podsumowuje Wojciech Suwała.