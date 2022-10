Spółki energetyczne wracają do żywych, ale czeka je długa i trudna podróż

We wtorek, 25 października, ma miejsce odreagowanie ostatnich spadków na walorach państwowych spółek energetycznych. Sektorowy indeks WIG-Energia rośnie o około 5 proc. Silne odbicie mocno wyprzedanych spółek nie zmienia jednak ogólnego trendu i neguje zaledwie kilka dni spadków.

We wtorek, 25 października około południa WIG-Energia rośnie momentami o ponad 5 proc., a główne składowe indeksu - PGE, Tauron i Enea rosną kolejno o 8, 5 i 6 proc.

Odreagowanie ma miejsce na najbardziej poturbowanym ostatnimi czasy sektorze, dołowanym czynnikami politycznymi, niepewnością odnoście regulacji cen energii i ogólnego słabego sentymentu do państwowych przedsiębiorstw.

Przypomnijmy, że mowa o spółkach, z których część od początku roku radzi sobie nawet gorzej niż WIG20 (-36 proc.) - Kurs Enei spadł w 2022 roku już o 43 proc., a PGE o 37 proc. O przyczynach słabego sentymentu na polskiej energetyce pisaliśmy przed kilkoma dniami.

Skala wtorkowego odbicia w ujęciu procentowym jest duża, ale biorąc pod uwagę ostatnie tygodnie można korektę uznać - póki co - za kosmetyczną. Ponad 8-proc, wzrost kursu PGE sprowadza wycenę do poziomu sprzed czterech dni, podobnie w przypadku Enei i Taurona. Stopa zwrotu w przypadku tych spółek z ostatnich trzech miesięcy przekracza natomiast -40 proc., co pokazuje, jak ogromna jest skala wyprzedania rynku.

Kolejne sesje pokażą, czy inwestorzy mają ochotę rozegrać nieco poważniejsze odreagowanie.