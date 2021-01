Spółki energetyczne znowu w centrum uwagi giełdowych inwestorów

Giełdowi inwestorzy z dużym optymizmem rozpoczęli rok 2021. Podczas pierwszej sesji w tym roku notowania większości spółek na warszawskiej giełdzie rosną, w przypadku kilkunastu spółek notowane są nawet dwucyfrowe wzrosty. Na optymizmie zyskują także spółki energetyczne.

Wcześniej prezes URE zatwierdził wzrost taryf dla sektora dystrybucji energii w 2021 r., co również było dobrą wiadomością dla spółek energetycznych.Kolejna pozytywna informacja to kompromis na szczycie Rady Europejskiej w Brukseli. Polski rząd spodziewa się, że Polska otrzyma z funduszy unijnych powyżej 220, a może nawet 230 mld zł na transformację energetyczną. Część tych środków na pewno przypadnie spółkom energetycznym.Następna dobra wiadomość dla grup energetycznych to zapowiedź przejęcia przez Skarb Państwa 100 proc. udziałów w spółce PGE EJ1, która ma być odpowiedzialna za przygotowania i budowę polskich elektrowni jądrowych. Dzisiaj 70 proc. akcji PGE EJ1 należy do PGE, a po 10 proc. posiadają Tauron i Enea oraz KGHM.Kolejny pozytyw to zapowiedź ze strony Ministerstwa Aktywów Państwowych dotycząca wydzielenia aktywów węglowych z grup energetycznych. MAP podaje, że trwają prace nad modelem takiego wydzielenia, szczegóły mogą być znane na przełomie lutego i marca 2021 r. Zdaniem analityków BM Santander do wydzielenia aktywów mogłoby dojść już z dniem 1 stycznia 2022 r.Podobnie jak wydzielenie aktywów węglowych, w sferze zapowiedzi pozostaje rozwój morskiej energetyki wiatrowej.