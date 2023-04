Spółki mniej zapłacą za handel energią elektryczną

1 kwietnia 2023 r. weszły w życie przepisy wprowadzające mechanizm odwrotnego obciążenia podatkiem VAT dla transakcji zawieranych na rynku giełdowym. Przepisy mają charakter czasowy i będą obowiązywać do 28 lutego 2025 r.

Mechanizm odwrotnego obciążenia, który został wdrożony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw, polega na przeniesieniu obowiązku rozliczenia podatku VAT na nabywców będących podatnikami podatku VAT. W konsekwencji transakcje rozliczane są w kwotach netto, a nabywcy z tytułu transakcji wykazują podatek VAT należny i naliczony w tej samej wysokości, co powoduje, że podatek VAT jest całkowicie neutralny.

Nowe przepisy obejmują co do zasady wszystkich uczestników działających na prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii rynkach.

Ma być taniej, atrakcyjniej i bardziej konkurencyjnie

– Z punktu widzenia członków Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych oraz Towarowej Giełdy Energii zmniejszą się przede wszystkim koszty uczestnictwa w obrocie giełdowym – odciążenie finansowe przedsiębiorstw energetycznych spadnie o 18,7 proc. dzięki obniżeniu poziomu zabezpieczeń finansowych wnoszonych przez uczestników rynku. Nie bez znaczenia pozostaje także poprawa płynności finansowej ww. uczestników w odniesieniu do transakcji rozliczanych przez Izbę oraz zwiększenie konkurencyjności rodzimego rynku energii i gazu poprzez wyrównanie zasad funkcjonowania podmiotów krajowych oraz zagranicznych na hurtowych rynkach, co bezpośrednio przełoży się na zwiększenie atrakcyjności oferty polskiej giełdy względem innych giełd stosujących mechanizm odwrotnego obciążenia – mówi Łukasz Goliszewski, wiceprezes zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych.

Przedstawiciele TGE przekonują, że to niejedyne zalety nowo wdrożonego rozwiązania.

Split payment przechodzi do lamusa. "Praktycznie niemożliwe"

– Wdrożenie mechanizmu odwrotnego obciążenia dla transakcji zawieranych na rynku giełdowym, których przedmiotem jest energia elektryczna, gaz i uprawnienia do emisji CO2, jest odpowiedzią na postulaty uczestników rynku i w naszej ocenie istotnie przyczyni się do optymalizacji handlu, ograniczenia kosztów przenoszonych w cenie towarów na konsumentów i podniesienia konkurencyjności krajowego rynku w stosunku do rynków europejskich – dodaje Piotr Listwoń, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych Towarowej Giełdy Energii.

Objęcie mechanizmem odwrotnego obciążenia podatkiem VAT giełdowego obrotu uprawnieniami do emisji CO2 ma także znaczenie z punktu widzenia znoszenia barier w handlu ww. uprawnieniami.

Do tej pory były one objęte obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności, co z uwagi na specyfikę procesu rozrachunku transakcji giełdowych było praktycznie niemożliwe do zastosowania.