Spółki obrotu prądem jeszcze nie tracą nadziei. Liczą na zmiany

Ustawa o maksymalnych cenach prądu, która zdaniem spółek obrotu grozi im stratami, teraz jest w Senacie. Firmy nie tracą nadziei. - Być może pozytywne rozwiązania przyniesie posiedzenie plenarne Senatu - mówi Wojciech Graczyk, prezes Związku Pracodawców Prywatnych Energetyki.

- Mechanizmy rekompensat dla spółek obrotu za sprzedaż prądu po cenach maksymalnych uchwalone przez Sejm nadal oznaczają dla branży straty, ale wielokrotnie mniejsze niż to wynikało z projektu ustawy- mówi Wojciech Graczyk, prezes Związku Pracodawców Prywatnych Energetyki, wiceprezydent Konfederacji Lewiatan.

- Co zrobi rząd jest wielką niewiadomą, ale potencjalnie mechanizm odpisu na fundusz (Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny - red.) niesie ze sobą dla spółek obrotu bardzo duże ryzyko finansowe - wskazuje.



- Podczas posiedzenia senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności przedstawiciele branży spółek obrotu proponowali poprawki mające zapobiec powstawaniu strat sektora wskutek stosowania ustawy. Niestety, żadna z zaproponowanych przez branżę poprawek nie została przyjęta - mówi.

Trzydniowe posiedzenie plenarne Senatu zaczyna się już w środę, 26 października.

Ustawa o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, czyli tzw. ustawa o maksymalnych cenach prądu została uchwalona przez Sejm, co nie kończy procesu legislacyjnego. Z czego, w kontekście tej ustawy wynikały pierwotne obawy spółek obrotu o przyszłość i co się zmieniło ?

- Pierwotne obawy spółek obrotu były pochodną kilku projektowanych rozwiązań nieuwzględniających kosztów poniesionych przez nie, które skutkowały brakiem rekompensat za sprzedaż energii po cenach maksymalnych w 2023 w przypadku umów podpisanych przed 23 lutego 2022. To rozwiązanie groziło spółkom obrotu kolosalnymi stratami i bankructwem.

Sytuacja spółek obrotu po uchwaleniu przez Sejm tzw. ustawy o maksymalnych cenach prądu, a na skutek rządowych poprawek wniesionych w odpowiedzi na postulaty branży uległa poprawie. Spółki zyskały prawo do rekompensat za te umowy zawarte przed 23 lutego, w których cena płacona przez klientów związana była z poziomem cen na rynku po 23 lutego.

"Nadal apelujemy, żeby przy wyliczaniu rekompensat uwzględnić też koszty spółek obrotu, dotychczas pomijane"

Czy to oznacza, że tzw. ustawa o maksymalnych cenach sprzedaży prądu w wersji uchwalonej przez Sejm przestała zagrażać istnieniu spółek obrotu, opłacalności ich działalności?

- Mechanizmy rekompensat dla spółek obrotu za sprzedaż prądu po cenach maksymalnych uchwalone przez Sejm nadal oznaczają dla branży straty, tylko wielokrotnie mniejsze niż to wynikało z projektu ustawy.

Niestety, rekompensata za sprzedaż energii po 1 grudnia 2022 roku, w tym dniu wchodzą w życie ceny maksymalne, pokrywa jedynie koszty zakupu energii, nie uwzględnia przede wszystkim kosztów wynagrodzeń pracowników, kosztów pozyskania czy obsługi klientów.

Czy sama sprzedaż energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w 2023 generalnie po cenach z 2022, a powyżej limitów zużycia po cenie maksymalne 693 zł zł/MWh netto pozwoli spółkom obrotu przynajmniej wyjść na zero?

- Sprzedaż do konsumentów po cenach zapisanych we wskazanych ustawach oznacza gwarantowane straty po stronie sprzedawców energii - dlatego obie ustawy przewidziały rekompensaty za sprzedaż poniżej kosztów zakupu tej energii. Poziomem obliczenia rekompensat będzie poziom cen taryfowych zatwierdzonych przez prezesa URE na rok 2023 - tym samym Prezes URE zadecyduje, czy sprzedawcy poniosą straty, czy też wyjdą na zero.

Gdyby URE zatwierdził ceny na 2023 rok poniżej kosztu zakupu energii przez spółki obrotu, to wówczas wszystkie spółki obrotu poniosłyby straty. Ponadto w zakresie na przykład kosztów obsługi klienta mamy pewne obawy bo słyszymy, że Prezes URE nie uznaje w zatwierdzanych taryfach pełnych kosztów sprzedaży energii do odbiorców.

O ile prezes URE zdecyduje o wpływie zapisów ustawy (mrożącej ceny dla gospodarstw domowych - red.) na sprzedawców, o tyle obecne zapisy tzw. ustawy o maksymalnych cenach prądu do odbiorców wrażliwych JST i MŚP są niekorzystne i z pewnością wygenerują straty po stronie sprzedawców. Rekompensaty dla tych spółek obrotu są za małe, żeby pokryć faktyczne koszty nie mówiąc już o zapewnieniu chociażby minimalnego zysku. W związku z tym nadal apelujemy, żeby przy wyliczaniu rekompensat uwzględnić też koszty spółek obrotu, dotychczas pomijane.

"Potencjalnie mechanizm odpisu na fundusz niesie ze sobą dla spółek obrotu bardzo duże ryzyko finansowe"

A co oznacza dla spółek obrotu, czyli sprzedawców energii elektrycznej do odbiorców końcowych, uchwalony mechanizm odpisu na Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, odpisu będącego nadmiarowym przychodem zgodnie z przyjętym w ustawie sposobem obliczania?

- Jeśli chodzi o mechanizm odpisu na fundusz to ustawa wrzuca spółki obrotu do jednego worka ze spółkami tradingowymi i wytwórcami energii elektrycznej. Tym samym sprzedaż do klienta jest traktowana na równi z wytwarzaniem energii elektrycznej i zawieraniem transakcji na rynku hurtowym w imieniu wytwórców.

Według mnie to nieporozumienie, zwłaszcza w sytuacji, gdy niemal cała sprzedaż do odbiorców końcowych w większości spółek obrotu jest objęta ustawami zamrażającymi ceny bądź wprowadzającymi ceny maksymalne.

Jednym ze skutków takich regulacji będzie brak ofert sprzedaży do klientów, którzy nie są objęci cenami maksymalnymi - sprzedaż do nich po cenach rynkowych będzie objęta odpisem na fundusz, ale bez rekompensat, co przynosiłoby straty.

Odpis na fundusz ma stanowić iloczyn wolumenu sprzedaży prądu oraz dodatniej różnicy średniej ważonej wolumenem ceny rynkowej sprzedanej energii elektrycznej - niezależnie of faktu, czy sprzedaż odbywa się do odbiorców końcowych czy na rynek bilansujący - oraz średniej ważonej wolumenem limitu ceny sprzedanej energii elektrycznej, który ma określić rząd.

Co zrobi rząd jest wielką niewiadomą, ale potencjalnie mechanizm odpisu na fundusz niesie ze sobą dla spółek obrotu bardzo duże ryzyko finansowe. Jak już wspomniałem skutki na pewno odczują odbiorcy nie objęci ustawą o cenach maksymalnych - nie otrzymają ofert.

Przyjęte rozwiązanie dotyczące odpisu na fundusz opiera się na zyskowności spółek obrotu w poszczególnych dniach - spółki obrotu w niektóre dni zarabiają, a w inne tracą, w zależności od cen kształtujących się na rynku spot i bilansującym. Zaliczanie do odpisów na fundusz jedynie dni z zyskownych, bez kompensaty z dniami deficytowymi doprowadzi do tego, że wpłaty na fundusz doprowadzą do strat lub niewypłacalności spółek obrotu.

"Niestety, żadna z zaproponowanych przez branżę poprawek nie została przyjęta"

Dzisiaj, tj. 25 października 2022, tzw. ustawą o maksymalnych cenach sprzedaży prądu zajmowała się senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. Czy zostały zgłoszone jakieś poprawki ważne dla spółek obrotu i czy zostały przyjęte, a generalnie czy decyzje komisji senackich idą w kierunku poprawy sytuacji spółek obrotu?

Podczas posiedzenia senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności przedstawiciele branży spółek obrotu proponowali poprawki mające zapobiec powstawaniu strat sektora wskutek stosowania ustawy o maksymalnych cenach prądu. Niestety, żadna z zaproponowanych przez branżę poprawek nie została przyjęta. Być może pozytywne rozwiązania przyniesie posiedzenie plenarne Senatu (zaczyna się w środę, 26 października).