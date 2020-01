Spółki PGE chcą budować własną sieć telekomunikacyjną

Niezbędnym elementem transformacji sektora energetycznego jest odpowiedni i niezawodny system łączności. Między innymi dlatego spółki z Polskiej Grupy Energetycznej mają w planach budowę własnej szerokopasmowej sieci telekomunikacyjnej. W najbliższym czasie komitet inwestycyjny PGE ma podjąć decyzję o budowie tego typu systemu w sieci PGE Dystrybucja.

Rok wcześniej PGE Systemy, należąca do grupy PGE, otrzymała decyzję Urzędu Komunikacji Elektronicznej o rezerwacji zasobów radiowych w paśmie 450 MHz. Podkreśliła, że stworzenie cyfrowej sieci łączności jest jednym z elementów budowy inteligentnej sieci energetycznej, a bezprzewodowa sieć LTE 450 pozwoli szybciej i sprawniej przywracać zasilanie w czasie letnich i zimowych anomalii pogodowych.M.in. na ten aspekt zwracają uwagę autorzy raportu IT PW. Według nich największe możliwości wydaje się mieć właśnie system oparty na bazie technologii LTE, z funkcjonalnością LTE-MC (Mission Critical), czyli tzw. komunikacją krytyczną, działającą również w razie zaniku zasilania, spowodowanego np. awarią sieci. System oparty o LTE-MC działa już w Czechach i będzie się pojawiał w kolejnych krajach - podkreśla raport. Najlepszą z opcji dla energetyki jest własna szerokopasmowa sieć z usługami zintegrowanymi.Zobacz również: Energa udostępni SAR swój system łączności Tetra Jak wskazują autorzy raportu, wykorzystywane obecnie w energetyce systemy łączności, jak np. TETRA czy wybudowana przez PSE sieć światłowodowa, powinny być stopniowo integrowane do nowego systemu.Spółki zależne PGE mają w planach budowę własnej szerokopasmowej sieci telekomunikacyjnej. Wiceprezes spółki PGE Systemy Andrzej Piotrowski zapowiedział, że w niedalekim czasie komitet inwestycyjny PGE powinien podjąć decyzję o budowie tego typu systemu w sieci PGE Dystrybucja.Piotrowski podkreśla, że spółka prowadzi rozmowy z regulatorem - Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, w sprawie możliwości zaliczenia kosztów systemu łączności do kosztów uzasadnionych operatora systemu dystrybucyjnego. Zaznaczył, że konieczne będą jeszcze zmiany ustawowe.Polecamy też: Platformy Lotosu zyskają nowe środki łączności