Spółki Polenergii kupują japoński sprzęt za ponad miliard złotych

Spółki Polenergii zamówiły w Hitachi Energy systemy elektryczne i sterowania oraz wszystkie urządzenia wysokiego napięcia w morskiej i lądowej stacji elektroenergetycznej. Wartość zamówienia wynosi około 250 mln euro, czyli ponad miliard złotych.

Zarząd Polenergii poinformował, że 30 grudnia 2022 roku spółki projektowe MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III zawarły - każda z nich odrębnie - umowy z Hitachi Energy Poland (spółka należąca do japońskiej grupy technologicznej Hitachi), których przedmiotem jest: wykonanie prac projektowych dla systemu elektrycznego MFW; dostawa lądowej stacji elektroenergetycznej w formule EPC; dostawa kompletnego systemu sterowania, sieci telekomunikacyjnej, wszystkich urządzeń wysokiego napięcia w morskiej i lądowej stacji elektroenergetycznej; analizy systemowe; integrację wszystkich urządzeń od innych wykonawców; prace przyłączeniowe.

Obie spółki, w których Polenergia ma po 50 proc. udziałów, rozwijają projekty budowy morskich farm wiatrowych o planowanej elektrycznej mocy zainstalowanej 720 MW każdy, w ramach wspólnego przedsięwzięcia Polenergii i firmy Equinor Wind Power AS.

Wynagrodzenie Hitachi Energy Poland, liczone na dzień podpisania, zostało określone łącznie dla obu umów, na kwotę ok. 251 mln euro (ok. 1,175 mld zł), ale finalnie może się różnić od tej kwoty. Zostało ono skalkulowane częściowo na podstawie stawek ryczałtowych, a częściowo - stawek zależnych od faktycznego czasu pracy wykonawcy. Wynagrodzenie podlegać będzie indeksacji, ale w przypadkach określonych w umowach wykonawca może również domagać się podwyższenia go.

Wejście w życie umów uzależnione jest od ziszczenia szeregu warunków zawieszających, takich jak uzyskanie wymaganych zezwoleń, polis ubezpieczeniowych czy bankowego finansowania inwestycji.

W związku z rozpoczęciem prac przed spełnieniem warunków umów Polenergia będzie zobowiązana do dostarczenia zabezpieczenia płatności w postaci gwarancji korporacyjnej, która będzie dotyczyć 50 proc. wartości zobowiązań.