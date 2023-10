Spółki R.Power sprzedają projekty fotowoltaiczne we Włoszech

Spółki zależne R.Power zawarły z Nexta Infrastructure Holdco Limited umowę zobowiązującą je do sprzedaży 100 proc. udziałów we włoskich spółkach , które mają projekty PV o łącznej mocy szczytowej 26,5 MW.

Spółka R.Power podała, że jej spółki zależne (sprzedający), zawarły z Nexta Infrastructure Holdco Limited z siedzibą w Chester, Wielka Brytania (kupujący) umowę zobowiązującą do sprzedaży 100 proc. udziałów w spółkach R.Power Italy S.r.L oraz PV Marino S.r.L. z siedzibą w Mediolanie, Włochy.

- W spółkach znajdują się projekty fotowoltaiczne o łącznej mocy szczytowej 26,5 MW - podała R.Power.

Ostateczna umowa sprzedaży udziałów spółek zależnych R.Power we włoskich firmach projektowych grupy ma zostać zawarta do 30 czerwca 2024 lub, za zgodą kupującego, do 31 grudnia 2024.

R.Power stwierdziła w komunikacie, że omawiana transakcja jest zgodna z długoterminowymi celami firmy „zakładającymi częściową rotację aktywów”.

Wskazana na wstępie umowa zobowiązująca firmy R.Power do sprzedaży udziałów w spółkach projektowych we Włoszech została zawarta, zgodnie z komunikatem R.Power, 10 października 2023.

Według danych R.Power na koniec czerwca 2023 największymi akcjonariuszami spółki były firmy 3S Ra Holdings -29,3 proc. udziałów w kapitale podstawowym i L77 Capital Ltd. - 26,65 proc. Znaczącymi akcjonariuszami byli wówczas także Tomasz Sęk - 16,76 proc. oraz Alternatywna Spółka Inwestycyjna Colares Investments -16,21 proc,. oraz TS Capital Fund Ltd - 9,89 proc.