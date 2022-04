Spółki z grupy PGE zbudują sieć LTE450

PGE Dystrybucja i PGE Systemy podpisały umowę ramową na budowę i utrzymanie sieci łączności specjalnej w technologii LTE450. PGE Dystrybucja do 2030 r. zamierza wyposażyć w liczniki zdalnego odczytu wszystkich odbiorców energii elektrycznej z obszaru swojego działania.

Plan wdrożenia

Nowoczesna łączność dyspozytorska

- Technologia LTE zapewnia, oprócz łączności głosowej, niezbędną w obecnych czasach łączność szerokopasmową. Nowoczesna łączność LTE450 , zwiększy bezpieczeństwo sieci elektroenergetycznej oraz pozwoli na skrócenie czasu lokalizowania i usuwania awarii występujących w sieci średniego i niskiego napięcia. Budowana sieć łączności LTE450 jest integralną częścią realizowanego w spółce projektu liczników zdalnego odczytu, w ramach którego do roku 2030 u wszystkich odbiorców PGE Dystrybucja zainstalowane zostaną nowoczesne liczniki energii elektrycznej, umożliwiające m.in. zdalny odczyt danych pomiarowych - powiedział Jarosław Kwasek, prezes spółki PGE Dystrybucja.- Umowa z PGE Dystrybucja na wspólną realizację Programu LTE450 jest kolejnym etapem konsekwentnie realizowanych w PGE prac związanych z budową sieci łączności. Koordynacja tego programu z projektem zdalnego odczytu liczników prowadzonym w PGE Dystrybucja, usprawni realizację obydwu zadań inwestycyjnych. Jestem przekonany, że dzięki naszej wspólnej pracy oba projekty zakończymy z sukcesem - oznajmił Krzysztof Jarosz, prezes spółki PGE SystemyRok 2022 jest istotny dla programu LTE450.- Oprócz umowy z PGE Dystrybucja, realizujemy najważniejsze przetargi na dostawę sprzętu i zapewnienie niezbędnej infrastruktury dla sieci LTE450. Harmonogram Programu LTE450 przewiduje wdrożenie i uruchomienie do 2025 roku podstawowych usług łączności w sieci LTE450, a następnie dalsze rozszerzanie zasięgu oraz rozwój nowych usług przeznaczonych dla energetyki. Przewidujemy także w przyszłości realizację prac poza grupą PGE, w szczególności dla podmiotów z sektora energetyki - podkreślił Szymon Ferens, wiceprezes spółki PGE Systemy.Na bazie sieci LTE450 będą w szczególności realizowane usługi w ramach nowoczesnej łączności dyspozytorskiej, transmisji danych na potrzeby zarządzania infrastrukturą energetyczną, komunikacji z licznikami inteligentnymi, zarządzania majątkiem technicznym, czy obsługi terminali do zarządzania pracą elektromonterów w terenie.Uruchomienie sieci łączności specjalnej LTE450 na całym obszarze PGE Dystrybucja wpisuje się w kierunki określone w Polityce energetycznej Polski do roku 2040 r., których celem jest m.in. rozwój OZE i rynku energii elektrycznej oraz poprawa efektywności energetycznej, jest też jednym z najważniejszych projektów w grupie PGE, zawartych w strategii firmy.