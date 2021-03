Spór o dostęp do słupów. Dystrybutorzy prądu idą do sądu

W lutym 2021 r. Prezes UKE wydał decyzje określające warunki dostępu firm telekomunikacyjnych do słupów linii elektroenergetycznych należących do pięciu największych polskich operatorów systemów dystrybucyjnych. Według informacji WNP.PL większość tych operatorów złożyła odwołania od decyzji Prezesa UKE do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Prezes UKE decyzjami z 12 lutego 2021 r. uregulował zasady dostępu firm telekomunikacyjnych do słupów linii elektroenergetycznych największych polskich operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD).

OSD przysługuje odwołanie od decyzji Prezesa UKE do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Według uzyskanych informacji odwołania od decyzji Prezesa UKE złożyły innogy Stoen Operator, Enea Operator, PGE Dystrybucja i Tauron Dystrybucja.